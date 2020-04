AMLO autoriza uso de Fortaseg para que policías atiendan emergencia por Covid-19

Culiacán, Sin.- El Gobierno Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorizó a los gobernadores y alcaldes del país, hacer uso de los recursos del FASP-FORTASEG para atender de forma inmediata la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Leonel Efraín Cota Montaño, Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó a los gobernadores y alcaldes del acuerdo para que hagan uso de los recursos.

A todos los C. Gobernadores y Alcaldes de nuestro país que forman parte de los programas FASP y FORTASEG respectivamente me permito informales lo siguiente: Por disposición del C. Presidente del @GobiernoMX Lic.@lopezobrador_ y por acuerdo con nuestro Secretario de @SSPCMexico Dr.@AlfonsoDurazo ;podrán hacer uso del recurso del FASP-FORTASEG destinado a prevención y capacitación en lo que respecta, para realizar la compra de insumos de emergencia por la contingencia que acontece en estos momentos a nuestro país por la pandemia del COVID-19.

Cota Montaño

De acuerdo con el SESNSP, a Sinaloa le corresponden 97 millones de pesos, repartidos en 6 municipios.

Según el Fondo federal para seguridad, el municipio de Culiacán tiene asignado 30 millones 563 mil pesos; Mazatlán, 15 millones 939 mil pesos; Navolato, 14 millones 454 mil pesos; Ahome, 13 millones 232 mil pesos; El Fuerte, 12 millones 215 mil pesos; y Guasave, 10 millones 983 mil pesos.

El Gobierno Federal asegura que determinó autorizar el uso de dicho fondo con la finalidad de que los elementos policiales cuenten con el equipo indispensable que les permita hacer frente la situación que vive nuestro país, ante la declaración de emergencia sanitaria.

Es importante señalar que estos recursos, que fueron convenidos con la Federación, se dedican al trabajo extraordinario de los elementos de la policía, para la adquisición de equipo de urgencia, apoyo extraordinario y alimentos del personal de seguridad pública de las entidades federativas y presidencias municipales o alcaldías beneficiarias.

Cota Montaño

Lo anterior, por disposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por acuerdo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020 (FASP) y del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad.





