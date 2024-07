AMLO asegura que no ha incrementado la violencia en Sinaloa tras captura de 'El Mayo'

Culiacán, Sin.- "La violencia no solucionará nada, nada, nada", fueron las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se le cuestionara en su conferencia mañanera si ha aumentado la violencia en Sinaloa tras la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Luego de los hechos ocurridos ayer lunes 29 de julio, donde la capilla familiar de los Dámaso Nuñez fue profanada y dos cuerpos fueran exhumados, el presidente descartó que se presenten otros hechos violentos.

"Sí ocurrió este caso de la profanación de tumbas, pero no hay más que eso", afirmó AMLO en conferencia.

“No hay riesgo que se presente otro hecho así violento como el que ha ocurrido. No tenemos este registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos, vamos a estar informándole a la gente”, indicó el presidente durante su conferencia de este martes.

Además, aseguró que ya se ha reforzado la seguridad en Sinaloa luego de la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada: "Ya se están enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay -hasta ahora deseo que eso no suceda- no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango, y toda esa región", comentó.