Americas Gold and Silver invertirá 30 mdd en mina de San Rafael

Culiacán, Sin.- En una conversación exclusiva para El Sol de Sinaloa, el Presidente y CEO de la minera canadiense, Darren Blasutti, nos compartió los proyectos e inversión de la compañía para los siguientes años, así como su compromiso con el desarrollo de la comunidad de Cosalá y del estado de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 21 de enero 2022. Después de dos años difíciles para la mina de San Rafael y su comunidad, Americas Gold and Silver, según palabras de su Presidente y CEO, ha pasado página y tiene la mira fija en el futuro y en la recuperación y fortalecimiento de sus operaciones en México, en especial las de la mina de Cosalá, que se vieron muy afectadas por el bloqueo ilegal que las mantuvo inactivas durante 19 meses.

Previo a su visita de la mina San Rafael, Blasutti, optimista y sereno, nos confiesa que se siente entusiasmado frente a los nuevos retos de la compañía, pero también agradecido con quienes hicieron posible la reapertura de la mina.

Mención especial merecen los más de 300 trabajadores de la mina, sus familias y la comunidad de Cosalá quienes han resistido tiempos difíciles, privados de su principal fuente de ingresos y en medio de una pandemia.

Esa es la principal razón de su visita. Este viernes, acompañado del Gobernador del Estado, Rubén Rocha, y las Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y Carla Corrales, presidenta municipal de Cosala, con quienes la compañía ha establecido agendas de trabajo en común, Darren Blasutti, a nombre de Americas Gold and Silver anunció importantes planes de inversión de la minera.

“Estamos decididos a confirmar nuestra confianza para invertir en México. Por eso anunciamos nuevas inversiones para la operación de la mina de San Rafael por más de 30 millones de dólares ($600 millones de pesos) en los siguientes tres años que tienen por objetivo fortalecer su operación, innovar con nuevos equipos, incrementar las oportunidades de empleo y posicionar a la mina como una de las mejores en todo el país.”, señaló.

Blasutti destaca en entrevista que “cualquier inversión se justifica siempre que genere nuevos empleos y sean mejor remunerados”, además, señala que este tipo de inversiones son una buena señal para la recuperación económica de la región y del país y con ello, pues la empresa quiere servir de modelo para otras compañías que deseen invertir en México”. Para Americas Gold and Silver, que siempre ha contado con el respaldo de sus socios y accionistas, este es el mejor camino para superar el periodo del bloqueo ilegal de las instalaciones.

Hay que tomar en cuenta, señala Blasutti, que la actividad minera representa 70% del PIB en la región, por ello la importancia de inyectar mayor capital y de preservar y generar más y mejores empleos. Cuestionado respecto a las condiciones laborales de los mineros, el también Presidente de Americas Gold and Silver destacó que, no son los minerales sino los trabajadores su principal activo. Perciben un salario 2.5 veces mayor al promedio nacional y 3 veces mayor al de Sinaloa, además de cumplir debidamente con las leyes laborales mexicanas.

A su vez, Blasutti agregó que en las operaciones de Cosalá se siguen estrictos protocolos de seguridad e higiene con estándares internacionales y que la empresa cuenta con programas de capacitación y entrenamiento para cualquier tipo de eventualidad que pueda poner en riesgo a los trabajadores, “… Por ejemplo, siguiendo la NOM 030-STPS-2009, la compañía realiza anualmente exámenes médicos de todo tipo y periódicamente realizamos pruebas de sangre a los colaboradores que se encuentran en riesgo por la naturaleza de las tareas que realizan”.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, el CEO de la minera canadiense afirmó que sus operaciones se apegan de manera estricta a la normativa vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y añadió que “implementamos un programa de formación anual, con el objetivo de informar a nuestros colaboradores sobre la importancia de preservar el medio ambiente y la correcta separación de los residuos peligrosos. También estamos ocupados en compensar la huella de carbono de nuestras producción”.

“Nuestras operaciones no realizan una sola descarga de residuos en cuerpos de agua y utilizamos 8% menos de energía por onza producida. La sostenibilidad es forma parte de nuestra cultura corporativa”, Darren Blasutti, Presidente y CEO

Durante el evento realizado en la mina de San Rafael, el Gobernador Rubén Rocha, enfatizó que su gobierno tiene el mayor interés en que la mina este abierta y en capacidad completa de operaciones, por que eso genera más y mejores empleos. También añadió que en la relación laboral debe prevalecer la conciliación entre empresa y trabajadores.

Para Americas Gold and Silver, el 2022 será un año lleno de oportunidades, en el que se buscarán fortalecer las operaciones de Cosalá y seguir contribuyendo a la comunidad, como lo han hecho en los últimos años, según datos del Reporte de Sustentabilidad que la compañía, “La relación de Americas Gold and Silver con México es de hace más de 20 años, en los que ha invertido no solo en la construcción de varias minas e infraestructura, sino también en las comunidades donde opera, como es el caso de Cosalá. Hoy refrendamos ese compromiso. La responsabilidad social forma parte de nuestra filosofía como empresa pues buscamos contribuir de manera positiva a lo largo de los años”, finalizó Blasutti.

Algunos datos de interés:

La mina está operando al 100% y sin ninguna interrupción desde que reinicio operaciones luego del bloqueo de 19 meses. Los más de 300 trabajadores recuperaron su fuente de empleo.

En el 2021 la producción de la mina logró un molido de 47 mil toneladas de mineral; una producción de 46 mil onzas de plata, 3.2 millones de libras de zinc y 1.3 millones de libras de plomo

La Compañía ha sido reconocida con el premio Casco de Plata 2019, otorgado por la Caminmex, por los altos índices de seguridad en la categoría de Mina Subterránea de hasta 500 trabajadores.

Destaca también el reconocimiento en 2019 como Empresa Socialmente Responsable otorgado por la Cemefi.

Según datos de su Reporte de Sustentabilidad 2019, la compañía ha invertido en infraestructura de servicios, educación y en diversos programas y actividades comunitarias para el cuidado y preservación del medio ambiente, cultura y tradiciones de la región.













