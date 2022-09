Amanecen playas de Mazatlán con la marea alta

Mazatlán, Sin.- Este viernes las playas de Mazatlán amanecieron con marea alta, por lo que la zona de bañistas fue cubierta casi por toda la bahía porteña, sin embargo, se pudo observar a algunos turistas disfrutando del mar porteño.

"Que me llegue al pecho, qué tiene, no me importa, no vine de tan lejos para no poderme meter al agua, vine a disfrutar de las playas de aquí y no espero que esto no sea un impedimento para mí y mi familia, venimos aquí de vacaciones y no queremos preocuparnos por nada, ni por el agua, ni la marea, ni las olas", dijo Hibran, un turista oriundo de Mérida, Yucatán.

Una de las zonas con mayor flujo de bañistas es Playa Norte, justo a la altura del Monumento al Pescador, que es donde los visitantes acuden a sentarse un rato frente al mar.

Por la cercanía de la tormenta tropical “Orlene”, Mazatlán se encuentra en alerta verde, peligro bajo, pero de momento las playas no han sido cerradas.

"Si vemos que la gente sigue llegando sin importarle si la marea sube, que es lo más importante, sí cerraremos las playas, también estamos al pendiente de la tormenta ‘Orlene’, aunque de momento continúan abiertas, esperemos que la gente haga conciencia y no se metan si ven que la marea está alta, es el único modo de prevenir una tragedia, que sean precavidos", señaló Gustavo Espinoza, encargado del Escuadrón Acuático de Mazatlán.

La marea está alta en el puerto. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Poco flujo turístico

Durante el transcurso de la mañana de este viernes fue poco el flujo turístico que se vio en el Malecón de Mazatlán.