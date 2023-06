Alumnos se manifiestan en la Universidad de Pacífico Norte en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Alumnos de la Universidad de Pacífico Norte, ubicada en Mazatlán, manifestaron sus inconformidades con la escuela tras una serie de sucesos que los han estado afectando.

April Osuna, quien es una alumna egresada del plantel, aseguró que previo al congreso que se está llevando a cabo en Mazatlán, les están cobrando dos congresos en lugar de uno, lo cual ha causado molestia e indignación entre el alumnado.

"No solo a mí me pasa esto, le pasa a varios alumnos, sobre todo a los que salieron hace uno o dos años. A mí me están cobrando dos congresos, de momento ya pagué uno, pero falta el otro todavía. Si la directora viniera a hablar como le pedimos antes, o que nos recibiera para hacer un convenio, otra historia fuera", dijo April.

Otro de los problemas principales por los que los alumnos muestran su descontento es porque, durante la pandemia del Covid-19, la colegiatura seguía costando lo mismo y a eso le añadían los intereses si se pasaban de la fecha límite de pago.

"Este problema de andar batallando ya es viejo. Nos cobraban la colegiatura, con todo y que no recibíamos clases presenciales, la cobraban completa. Para mí, afortunadamente, no fue un problema, pero tengo compañeros de salón y en general que sí sufrieron por eso. Sus padres se quedaban sin empleo o ganaban menos, y la escuela seguía quitándonos lo mismo", añadió April Osuna.

Otra alumna del plantel comenta que ella fue de las personas que tuvo dificultades durante la época del Covid-19, pues asegura que llegó a tener una deuda de más de 60 mil pesos, lo cual le impidió realizar muchas actividades.

"Tuve dificultades para poder saldar esta deuda, hasta que me acerqué para hacer un convenio, pero sí fueron momentos muy difíciles. Eran más de 60 mil pesos los que adeudaba, y durante la época del Covid-19 era más difícil aún. No me permitían hacer el servicio, ni me daban constancia de estudios si la necesitaba", comentó Itzel Aramburo, quien también manifestó sus inconformidades.

Alumnos afectados

April Osuna reveló que son casi 300 los alumnos que se han visto afectados ante esta situación.