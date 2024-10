Alianza de Camiones no desaparecerá rutas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El servicio de transporte público en las rutas Lomas del Ébano y Casa Hogar no ha sido suspendido, aunque sí ha registrado una disminución en el número de unidades por el bajo aforo, informó Efrén Landell Osuna.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán desmintió los rumores sobre la desaparición de estas rutas, que circuló en redes sociales.

"Hemos seguido dando servicio en esas rutas, no con la misma cantidad de unidades, pero sí seguimos dándole", aseguró Landell Osuna.

Explicó que la ruta Lomas del Ébano pasó de operar con 11 unidades a solo 7, debido a que el volumen de pasajeros no justifica mantener una mayor cantidad de camiones.

Las rutas y horarios no serán modificados hasta que las autoridades lo ordenen, según la Alianza. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Lo que pasa es que esa ruta, por el muy bajo aforo, nosotros tenemos que subsidiarla. Las 11 unidades eran muy caras, y por eso tuvimos que reducir el número de vehículos. De las rutas buenas, tenemos que sacar para mantener esa ruta o esos carros trabajando, porque no es sustentable", detalló.

En cuanto a la ruta Casa Hogar, Landell Osuna también rechazó las afirmaciones de que hubiera sido eliminada.

"También me dijeron lo mismo de la Casa Hogar y siguen yendo camiones a esa ruta", comentó.

A pesar de la reducción en la cantidad de vehículos, aseguró que el servicio sigue operando.

"Es algo que traen ahí, pero no sé, malintencionado. Seguimos en esas rutas, no con la misma cantidad de unidades, pero no han desaparecido", insistió.

Subrayó que el aforo en esa ruta es tan bajo que no llegan ni a 200 boletos vendidos por día, lo que complica más su operación.