Alianza de Camiones evalúa acciones legales tras ataque a una de sus unidades

Mazatlán, Sin. -La Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán está en proceso de decidir las acciones legales a tomar después de que un joven, conocido como “Cerillito" o "Garbanzo", atacó con piedras una de sus unidades tras un accidente de tráfico.

Aunque el incidente no dejó heridos, varios pasajeros fueron afectados por los vidrios rotos.

El presidente de la Alianza, Efrén Landell Osuna, señaló que por ahora no se han tomado medidas legales mientras se llevan a cabo pláticas con el dueño de la unidad afectada.

"Estamos en espera antes de proceder. El jefe del departamento de accidentes está en pláticas con el dueño de la unidad, pero si no llegan a ningún acuerdo, entonces vamos a proceder legalmente", afirmó Landell Osuna.

El ataque ocurrió después de un choque entre vehículos, pero Landell Osuna subrayó que este hecho no justifica la agresión.

"El que choquen, el que tengan un accidente, no implica que tengan que llegar a hacer ese tipo de agresiones", agregó.

A pesar de que no hubo heridos graves, el ataque causó daños materiales en la unidad y afectó a varios usuarios, quienes sufrieron las consecuencias de los vidrios rotos.

"No hay nada de gravedad, se corrió con suerte de que no lesionaran a nadie", concluyó el presidente de la Alianza, al dejar claro que están preparados para tomar medidas si no se logra un acuerdo.