Alianza de Camiones de Mazatlán arma la ‘cooperacha’ para rutas incosteables

Mazatlán, Sin.- Para la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán resulta incosteable mantener operativas varias rutas con bajo aforo de pasajeros, manifestó Efrén Landell Osuna.

Entre estas rutas destacan Libramiento, Casa Hogar, Villa del Rey, Milenio, Pradera-Cerritos y Parque Bonfil, expuso el dirigente transportista.

Según Landell Osuna, una de las rutas más problemáticas es la del Libramiento, la cual fue reactivada recientemente pero no ha demostrado ser rentable.

"Hace poco tuvimos que reactivar la ruta del Libramiento y no es viable porque no tiene un aforo suficiente; no llega a vender ni 200 boletos al día. Con ese nivel de ventas, es imposible cubrir los costos operativos", expresó.

El elevado costo del diésel es un factor clave que complica más la situación.

"El público puede hacer la cuenta, si se venden 200 boletos al día, eso no es suficiente para cubrir los más de 3 mil pesos que se gastan en el diésel. Simplemente, los números no cuadran, y eso nos obliga a tomar medidas adicionales".

Para enfrentar este desafío, la Alianza ha decidido subsidiar algunas de las rutas menos concurridas, lo que implica un esfuerzo económico compartido entre los miembros de la organización.

"Actualmente tenemos 12 rutas que están subsidiadas. Esto significa que para que esas rutas puedan seguir operando, todos nosotros tenemos qué hacer una cooperación. Esos recursos adicionales permiten que los vehículos sigan dando servicio en rutas que, de otra manera, no serían sostenibles", detalló.

A pesar de los esfuerzos para mantener estas rutas en funcionamiento, el costo sigue siendo considerable.

"La verdad es que es un gasto muy fuerte para nosotros, pero es necesario para que podamos seguir brindando el servicio a la comunidad, incluso en zonas donde el número de pasajeros no justifica económicamente la operación", concluyó.