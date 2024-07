Alertan por billetes falsos en mercado de la Flores Magón

Mazatlán, Sin.- En lo que va de julio locatarios del mercado de la colonia Flores Magón han detectado billetes falsos.

José Luis Arámburo, presidente de la Unión de Locatarios, señaló que la denominación de los billetes apócrifos es de 100 y 500 pesos, lamentablemente los comerciantes no se dieron cuenta en el momento.

"Detectamos dos, pero cuántos más no habrán pasado para ahí que no hemos detectado, un negocio que tiene una venta de 500-600 pesos al día, un billete Falso de $500 viene y lo truena, es un mercado chico, nuevo que no está tan consolidado, tan fortalecido, que una cuestión de ese tipo, hasta un billete de 100 pesos, viene a mermar", dijo.

Seguridad

En cuestión de seguridad, agregó que solicitaron a las autoridades municipales la permanencia de policías en el centro de abastos, incluso de veladores, ya que recientemente a un compañero le robaron la mercancía de su local durante la madrugada.

"Tuvimos una situación de un compañero que le abrieron su cortina, a esta situación estamos expuestos varios, tomamos la medida de reforzar las medidas, el compañero tiene un solo candado en su cortina, también el exhorto que hicimos al alcalde para reforzar el tema de los veladores, porque una cortina hace mucho ruido al subirla, alerta, entonces una cuestión que el velador pudo haber alertado con más anticipación", dijo.