Alerta la Unión de Queseros del sur de Sinaloa venta de "quesos sintéticos"

Mazatlán. Sin-. La Unión de Queseros del sur de Sinaloa, lanzó un llamado a la comunidad mazatleca ante la comercialización de productos, tanto en cremerías como en tiendas de abarrotes, que dicen ser queso pero que no están elaborados a base de leche.

Salvador Osuna Osuna, presidente de la unión, señaló que desde hace tres años han detectado a comerciantes provenientes de Guadalajara, que han introducido en el mercado estos productos, incluso se dieron a la tarea de reunir a los queseros de la región para enseñarles a cómo elaborarlos, ahí se dieron cuenta que no utilizaban ni un solo litro de leche.

También puedes leer: Piden aumento a 10 pesos al litro de leche en el sur de Sinaloa

Agregó que tienen el respaldo, tanto de la Asociación Ganadera Local como del gobierno estatal, a través de la Coepriss, para que en caso de detectar la comercialización de estos "quesos", la comisión acuda para analizarlo y en su caso suspender su venta.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Explicó que uno de los indicadores, para detectar que no es elaborado a base de leche, es su precio, ya que éste se vende más barato.

"Están dando el queso barato y si tú haces queso de leche no puedes venderlo barato porque no te sale, perderías. No sabemos muy bien con qué lo hacen, creo que es grasa vegetal", explicó. Local Todo listo para el cuarto Festival del Noroeste de Vinos

El queso de leche, para que sea rentable, agregó, tiene que valer mínimo 80 pesos el kilo, por menos el productor no se sostiene; mientras que el queso sintético lo venden hasta en 50 pesos el kilo.

"Muchos comerciantes lo están comprando porque está más barato y luego venden como si fuera queso de leche", agregó.

Osuna Osuna comentó que pagarán emblemas en las tiendas donde ellos distribuyen y así la gente sepa que está consumiendo quesos de calidad.

"La Unión de Queseros del sur de Sinaloa está vendiendo queso 100 porciento de leche y queremos que nos apoyen a difundir que el quesero que andan vendiendo baratos hecho con ingredientes peligrosos", comentó.

DATO

En la Unión de Queseros del sur de Sinaloa hay aproximadamente 45 productores agremiados, el único requisito es elaborar queso 100% de leche de vaca.