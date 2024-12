¡Alerta! Este es el nuevo método de extorsión que han denunciado en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un método de extorsión que opera a través de plataformas que promocionan servicios sexuales está comenzando a hacerse presente en Mazatlán.

Alejandro "G", un joven de 26 años, compartió su experiencia tras ser amenazado por un número desconocido que alegaba pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque solo consultó un servicio publicado en línea y nunca concretó la contratación, las amenazas fueron directas y aterradoras, exigiéndole pagar 2,400 pesos para evitar represalias.

"Llegué a pensar en pagarles por el miedo que sentía la verdad", comenta el joven mazatleco.

Alejandro relató que todo inició al visitar una página en línea que ofrecía servicios sexuales. Aunque únicamente consultó la información disponible, sin llegar a concretar ninguna contratación, días después fue contactado por un número desconocido que lo acusó de "hacer perder el tiempo" a una trabajadora sexual.

La persona que lo contactó se identificó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y exigió que realizara un pago inmediato.

"Te pedí una solución y te valió madre. Ya dimos con tus datos, ahorita te veo. Te pedí solución. Vamos a ver si mis disculpas te reviven gente ahorita que te vea.

Así que te preguntaré una última vez de forma clara: ¿le pagas su servicio a la chica por el tiempo que se hizo perder y todo queda ahí, o te hago pagarle a la mala?", decía uno de los mensajes tras la negativa de Alejandro a pagar.

"Sentí mucho miedo. Llegué a pensar que vendrían a mi casa. Por pena y prejuicio, no le dije nada a mis papás", confesó el joven.

La presión emocional lo llevó a considerar pagar la cantidad exigida, pero decidió buscar orientación con un amigo y corroborar en internet si otras personas habían pasado por algo similar.

"Me metí a Internet y le pregunte a un amigo que sabe de tecnologías, me dijo que era muy falso todo eso, que no era verdad. Además de que me dijeron 'Ánimo, te valió madre, en 14 minutos llegamos', sentí mucho pavor, pero lo bueno que solo quedo en eso", añadió.

Alejandro evitó convertirse en una víctima más, pero su caso evidencia un patrón de extorsión que no es nuevo en México.

Reportes previos en otras ciudades, como Puebla, han documentado métodos similares. Sin embargo, este sería el primer caso conocido en Mazatlán, donde las autoridades no han emitido alertas específicas al respecto.

El esquema está diseñado para manipular emocionalmente a las víctimas mediante amenazas violentas y el uso de nombres de organizaciones criminales conocidas.

Las víctimas suelen ser contactadas a través de números desconocidos y se les pide realizar transferencias bancarias a cuentas poco comunes, dificultando el rastreo.

"Nunca había visto esta tarjeta la verdad, se me hacía muy rara, hasta mi amigo me dijo, nombre es mentira, pero si estaba con miedo".

Aunque Alejandro evitó el chantaje, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para prevenir este tipo de delitos.

"Es importante que la gente sepa que esto está pasando. No debemos caer en el miedo. Hay que buscar ayuda y no dejarse intimidar", expresó.

En un contexto donde el uso de redes y plataformas digitales sigue creciendo, expertos en seguridad recomiendan extremar precauciones, no compartir información personal y evitar interactuar con números desconocidos que realizan amenazas.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?