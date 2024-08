Alerta en Sinaloa por incremento en muertes durante accidentes viales

Mazatlán, Sin.- En Sinaloa se encienden las alertas por un incremento en el número de accidentes de tránsito registrados entre 2019 y 2023.

Tan solo el año pasado hubo 12 mil 548 hechos de tránsito, que dejaron 353 personas fallecidas.

También puedes leer: Mapasin ve necesario intervenir en carreteras para evitar accidentes

Esto es, de acuerdo con un reporte pormenorizado, la cifra más altas en los últimos cinco años.

La falta de educación vial, desconocimiento de la ley y sus reglamentos, así como el uso de dispositivos electrónicos, como el celular, figuran como los principales detonantes de estos siniestros.

Culiacán, Mazatlán y Ahome se posicionan como los municipios con la mayor incidencia, al acumular el 80 de los siniestros.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Panorama

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, vía solicitud de acceso a la información, de 2019 a 2023 los accidentes viales se incrementaron un 70 por ciento.

La letalidad de los siniestros también se ha incrementado, en el mismo lapso las muertes por esta causa repuntaron un 50 por ciento, mientras que el número de lesionados fue de un 28 por ciento.

En 2020 y 2021 hubo una ligera disminución, aunque esto se atribuye a las condiciones atípicas que prevalecieron por las medidas de restricción de la pandemia del Covid-19, pues en 2022 las cifras volvieron a repuntar.

Durante el primer semestre de 2024 se registraron 4 mil 573 accidentes, con 137 personas sin vida y 3 mil 084 lesionados.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Un problema de salud pública

En febrero de este año el secretario de Salud en el Estado, Cuitláhuac González Galindo, señaló que los accidentes viales ya se han convertido en un problema de salud pública, porque generan un aumento en los presupuestos de Traumatología, pues las fracturas son las secuelas más comunes.

"Es impresionante, los presupuestos se agotan muy rápido, nosotros el año pasado, el presupuesto de un año, se agotó a los seis meses, ahorita ya tenemos un impacto importante en cuanto al tema de accidentes. El accidente más frecuente es en motos, jóvenes, adolescentes, son las fracturas y eso es un tema que ya platicamos con los municipios”, declaró.

En esa entrevista, también agregó que el recurso se va en la compra de placas clavos y tornillos que se colocan para corregir fracturas, y pese a que se cuenta con el personal, equipo e insumos suficientes, no se dan abasto ante el alto índice de hechos de tránsito.

El funcionario consideró que es importante que los municipios hagan su chamba en cuanto a las campañas de concientización, ya que la situación es crítica.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Omisión y distracción

A los tres municipios con más incidencia se les envío una solicitud, en la que se le pide que detallen los factores detonantes de los accidentes viales.

Los tres coincidieron que los principales detonantes de los accidentes viales es la falta de educación vial, desconocimiento de la ley y sus reglamentos, así como la pericia o respeto a las señalizaciones y dispositivos viales por parte de los usuarios de la vía pública.

Se mencionó además el uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, o manipular el equipo de sonido mientras se va en circulación, lo que provoca una distracción en el conductor.

Otro es exceder los límites de velocidad o realizar maniobras imprudentes.

Puntos de conflicto

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán identificó cinco puntos con mayor incidencia de accidentes este 2004.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Avenida Álvaro Obregón y calle Rafael Buelna, colonia Centro

Bulevar Emiliano Zapata y avenida Lázaro Cárdenas, colonia Centro

Bulevar Rolando Arjona y Villas del Río, fraccionamiento Villas del Río

Bulevar Agricultores y calle Eulogio Parra, colonia 21 de Marzo

Bulevar Ganaderos y bulevar Jesús Kumate, fraccionamiento Punta Azul

No ceder el paso al vehículo o peatón, conducir a exceso de velocidad, invadir carril, no respetar dispositivos viales, no guardar distancias prudentes, circular en sentido contrario, circular en zona prohibida, malas condiciones del vehículo, son las causantes más frecuentes de los siniestros en la capital del estado.

En Mazatlán, la Subdirección de Tránsito informó que los cruces viales donde más siniestros se registran son los siguientes.

Carretera Internacional México 15 al sur y calle Primera Escobar

Carretera Internacional México 15 al norte y Libramiento II

Avenida Lola Beltrán y Río Baluarte, colonia Palos Prietos

Avenida Gabriel Leyva y calle Enrique Pérez Arce, colonia Juárez

Avenida Manuel Clouthier y avenida Las Torres, en Infonavit El Conchi

En el puerto los accidentes con más frecuencias son las colisiones con otro vehículo automotor.

Los puntos más conflictivos en Ahome son los siguientes.

Avenida Belisario Domínguez y calle Álvaro Obregón

Bulevar Centenario y calle Chihuahuita

Bulevar Las Huertas y calle Monzón Molina

Bulevar Centenario y calle Pasadena

Carretera Mochis-Ahome y Libramiento Poniente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de este municipio observó que los tipos de accidentes más frecuentes son choque contra otro vehículo automotor, choque contra objeto fijo, atropellamiento, salida de camino y volcadura.

2019

Accidentes 7 mil 348

Lesionados 5 mil 093

Muertos 234

2020

Accidentes 6 mil 213

Lesionados 4 mil 119

Muertos 250

2021

Accidentes 6 mil 348

Lesionados 3 mil 906

Muertos 224

2022

Accidentes 10 mil 066

Lesionados 6 mil 555

Muertos 318

2023

Accidentes 12 mil 548

Lesionados 7 mil 561

Muertos 353

2019-2023

Culiacán

Accidentes 17 mil 617

Lesionados 8 mil 115

Muertos 228

Mazatlán

Accidentes 8 mil 384

Lesionados 4 mil 533

Muertos 191

Ahome

Accidentes 7 mil 907

Lesionado 5 mil 492

Muertos 182

Primer semestre del 2024