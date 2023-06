Alejo Valenzuela sufrió traumatismo craneoencefálico: confirman causa de muerte

Culiacán, Sin.- La causa de muerte del político sinaloense y exdirigente del partido Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela López fue traumatismo craneoencefálico severo, informó la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada.

El cuerpo sin vida de Alejo Valenzuela fue encontrado la tarde del viernes 23 de junio en su domicilio particular, en Culiacán. El reporte inicial de las autoridades indicó que fue asesinado y ese mismo día se confirmó que la causa de muerte fue un golpe con un objeto contundente.

“Fue por traumatismo craneoencefálico, eso ya es parte de la carpeta, vamos a investigar, pero la causa de su muerte fue traumatismo craneoencefálico severo con objeto contundente”, informó Sara Bruna Quiñones Estrada.

Hasta el momento no se descarta su carrera política como móvil del homicidio, aunque se presume que pudo tratarse de un problema en su relación sentimental. La Fiscal comentó que no se descarta ninguna línea de investigación.

“No me parece que sea el momento para que se pronuncie fiscalía porque son aspectos que pertenecen a la carpeta todavía. No descartamos nada, en este momento no descartamos nada, vamos a seguir todas las líneas posibles”, aseguró.

Quiñones Estrada afirmó que hay avances sólidos en la carpeta de investigación y que cuentan con testimonios de guardias de seguridad, mismos que forman parte de la investigación.