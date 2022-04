Alcantarillado pluvial exhala olores nauseabundos en pleno Centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Olores nauseabundos, originados por la acumulación de residuos líquidos y sólidos, como basura y restos de comida, exhala el alcantarillado pluvial en pleno Centro de Mazatlán, sobre la calle Aquiles Serdán y Leandro Valle, justo en la esquina del Mercado Pino Suárez.

Una comerciante ambulante, que pidió el anonimato, dijo haber reportado ya a la Jumapam la situación, con el propósito de que la acudieran a desasolvar, pero no atendieron el llamado.

También puedes leer: Cuidado con las alcantarillas rotas en Mazatlán

Agregó que es a medio día cuando más fuerte se desprende el olor y esto genera una mala imagen para el puerto, y más porque se está en una zona comercial muy concurrida por el turismo.

"A la una de la tarde huele bien feo, el turista sale corriendo cuando llegan los malos olores y eso es mala imagen para el puerto, más que estamos en el Centro. Huele a 'chiquero', horrible" comentó.

Sin embargo, reconoció que esta situación la han propiciado los mismos comerciantes, pues aún sabiendo que las alcantarillas están tapadas, van y tiran sus residuos, principalmente los que tiene carretas con venta de alimentos.

Alcantarillas pluviales están hasta el tope de basura, agua y restos de comida. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Son unas rejillas que nada más acomodaron, pero no tienen salida y ahí se está estancando. Los mismos comerciantes de carretas sabiendo que está tapado vienen y echan residuos, residuos de comida, porque no tienen más echarlos y Comercio tampoco hace nada", reconoció.

Al observar las alcantarillas ubicadas en la dirección ya mencionada, se constató que efectivamente están hasta el tope de desechos sólidos, líquidos y que se ha producido también una consistencia gelatinosa a causa de los restos de comida que ahí se han vertido.

PARA SABER

Junto a los trabajos del colector Roosevelt se construyeron estas alcantarillas con la finalidad de captar agua en temporada de lluvias; no obstante, desde que fueron construidas están tapadas con arena, pues mientras no se eche a andar el colector estas no cumplen ninguna función, más que la de acumular agua y basura.