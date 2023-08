Alcantarilla sin tapadera en Lomas de Juárez es un peligro para los vecinos

Mazatlán, Sin. -La falta de una tapadera en una alcantarilla ubicada en la calle Revolución, en la colonia Lomas de Juárez, ha generado preocupación entre los residentes debido al peligro que representa para peatones y conductores.

A pesar de llevar más de dos semanas sin una solución, aún no se han reportado personas lastimadas a causa de esta situación.

El hueco dejado por la tapadera ausente representa un gran obstáculo para los transeúntes, quienes deben tener extremo cuidado al caminar por allí.

"Es realmente peligroso, especialmente durante la noche cuando la visibilidad es limitada, uno podría caer fácilmente y sufrir graves lesiones", expresó Isy Castañeda, vecina de la zona.

Asimismo, los conductores también han manifestado su preocupación, ya que al no tener una tapadera, existe un mayor riesgo de dañar los vehículos.

"Estaba conduciendo por la calle Revolución cuando de repente mi rueda de mi moto cayó en el hueco de la alcantarilla sin tapadera. Es un gran problema vivir así, tuve que pagar una suma considerable para reparar los daños ocasionados, además del golpe que me di", Comentó Carlos Méndez, vecino del asentamiento.

A pesar de los constantes intentos de los vecinos de Lomas de Juárez por resolver esta situación, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta satisfactoria de las autoridades correspondientes.

"Hemos reportado el problema en múltiples ocasiones en las dos semanas que esto lleva, pero pareciera que nuestro llamado ha sido ignorado, necesitamos una pronta solución antes de que ocurra una desgracia", añadió el vecino.