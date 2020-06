Alcalde pide que renuncien funcionarios que andan en campaña

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aclaró a directores y subdirectores de su gobierno que no es tiempo para campañas políticas ni para promociones personales, aunque todos tengan el derecho de aspirar a un puesto de elección popular, ya que lo que se requiere es estar dedicados al 100% a su obligación de funcionarios públicos.

Señaló que quien quiera andar de campaña abiertamente que renuncie a su cargo.

Ahorita no hay tiempo de campaña, no hay razón para promociones personales, aquí me refiero a todos los funcionarios públicos, todos tienen el derecho de aspirar a un puesto de elección popular, pero también es importante aclararles que no es el momento, ahorita deben de estar dedicados al 100% a su obligación de funcionarios públicos.

Benítez Torres

El presidente municipal hizo un llamado a todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento a presentar su renuncia si quieren promoverse abiertamente por un puesto de elección popular.

Aquí tiene que haber orden, prometimos orden en la ciudad y orden estamos poniendo, de tal manera que quien quiera andar de campaña abiertamente yo les pido a todos los directores y subdirectores y a todos los trabajadores que me firme su renuncia porque no lo vamos a permitir.

