Alcalde de San Ignacio se roba hasta una computadora

Culiacán, Sin.- El desaseo de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019 que está revisando el Congreso del Estado toda vez que la Auditoría Superior (ASE) las analizó y las turnó al Legislativo, se presenta tanto en municipios grandes como en pequeños, las “mañas” son las mismas. Sin embargo, en el municipio de San Ignacio se encontró que el alcalde se “robó” la computadora que tenía asignada.

Durante las auditorías que realizó la ASE al alcalde que ganó con las siglas del Partido Verde Ecologista, Iván Ernesto Báez Martínez, pero que en noviembre del 2020 renunció a este partido y se afilió al PRI, encontró que se compró una computadora laptop una laptop macbook Apple, con costo de 54 mil 799 pesos, asignada al presidente municipal y que se “extravió” porque no fue debidamente protegida.

Además, en la cuenta pública que se revisó se encontró que sus gastos, presentan un sobre ejercicio, por 2 millones, 754 mil, 642 pesos, en relación a sus ingresos.

También presenta pasivos sin fuente de pago por 3 millones, 859 mil 132 pesos. Asimismo, se mezclaron recursos del gasto corriente con los del Impuesto Predial Rústico y con los derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

No se recuperó un millón, 451 mil, 999 pesos, del préstamo otorgado a la junta de agua potable. No se realizó el inventario de bienes muebles e inmuebles.

Se omitió la autorización del cabildo, en la elaboración del programa anual de obra, ya que el 60 por ciento de los contratos de obra pública, se asignó de manera directa.

No se reintegraron a la federación, mil 876 pesos, de recurso derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no devengados ni vinculados a compromisos.

Al darse primera lectura al dictamen en la sesión del jueves pasado, también se advierte que no se reintegraron a la federación, 411 pesos, de recursos derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no devengados ni vinculados a compromisos.

También se detectó que se pagaron con recursos de fondos federales, para obras que no están beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encuentran concluidas ni operando e incluyen volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, como es el caso de la colonia San Esteban en Coyotitán, que carece del servicio la obra de red de electrificación rural con costo de un millón, 44 mil pesos.









