Alcalde de Mazatlán quiere lavarse las manos con la consulta ciudadana: manifestantes

Mazatlán, Sin.- Con la convicción de que la consulta popular para determinar si se lleva a cabo el Carnaval de Mazatlán el próximo año sale sobrando, representantes de organizaciones, asociasiones civiles y ciudadanos en general, se reunieron para manifestar su postura del por qué no debería haber consulta y mucho menos Carnaval.

Estuvieron presentes Felipe René Castro Lizárraga del Consejo Popular de Colonias, Elemer Molina del comité El Pueblo Salva al Pueblo, Leticia Cabanillas, enfermera jubilada y presidenta de la asociación Juntos por una Vida Plena y Saludable y el ex director de gobierno y asuntos jurídicos, Luis Antonio Aguilar Colado, entre otros.

El objetivo fue deliberar y relfexionar sobre la consulta que se va a llevar a cabo el próximo domingo para que la ciudadanía determine si quiere o no Carnaval en medio de la crisis sanitaria.

Coincidieron en qué el presidente municipal, Químico Luis Guillermo Benítez Torres, quiere corresponsabilizar a los mazatlecos y al Ayuntamiento, para que, si en dado caso de celebrarse el Carnaval y en el peor de los casos se genere un rebrore de casos, la autoridad municpal se "lave las manos" y adjudique la responsabilidad a la sociedad diciendo "ustedes quisieron Carnaval".

"Es desasertada la propuesta que está haciendo, de que se lance a la consulta popular, el si se va hacer el Carnaval o no, cuando lo más trascendente hubiese sido una consulta en otros temas como por ejemplo el del tratamiento a ka basura", expresó Castro Lizárraga.

Pusieron como ejemplo carnavales como los de Río de Janeiro, Nueva Orleans y Veracruz que fueron cancelados sin necesidad de realizar una consulta ciudadana al respecto, de la cual resaltaron ya se volvió tema en algunos medios a nivel nacional.

"Aquí lo que corresponde es la situación de que ésto es una prioridad sanitaria no tenemos porque irnos a una encuesta, esa encuesta sale sobrando, el interés es de salud", manifestó Aguilar Colado.

Señalaron que hay de por medio varios intereses económicos y que los están priorizando por encima de la Salud.

"Yo no estoy de acuerdo en la cuestión del asunto Carnaval, no porque sea enfermera, sino porque estamos en riesgo de contagio, más bien se está viendo la cuestión financiera ahí y no la salud", dijo Leticia Cabanillas.

Aunque contra la realización de la consulta ya nada se puede hacer, estarán realizando varias acciones sociales el resto de la semana y antes del domingo apelando a la reflexión y conciencia del mazatleco para que, primero, salga a votar y segundo, diga que no a la realización del Carnaval.

















