Alcalde de Mazatlán llama "grilleros" a protestantes de la tirolesa

Mazatlán, Sin. -"Lo que hacen es grilla", fustigó el alcalde Édgar González Zataráin a quienes protestaron el domingo contra la tirolesa y dañaron la fachada del parque turístico Observatorio 1873, en el Paseo del Centenario.

En la manifestación también dañaron vehículos del parque turístico.

Señaló que no es el pueblo de Mazatlán el que se manifiesta, sino una pequeña agrupación y que a ninguno de ellos (oponentes a la tirolesa) ha visto plantando un árbol o haciendo algo por el medio ambiente.

"Eso ya es otra cosa, una cosa es que te manifiestas, que exijas que vayas por la vía jurídica, que vayas y te plantas, no importa, aquí la libertad de expresión se respeta y que la libertad de la libre manifestación igual, pero lo que no se vale es que atentes ya contra la propiedad privada, no es un edificio público“, dijo.

González Zataráin agregó que no hubo reacción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que no se esperaban este tipo de acciones, pues en Mazatlán las manifestaciones suelen ser muy pacíficas, solo se les brindó el acompañamiento por parte de Tránsito Municipal.

Para saber

Ante daños a la propiedad privada, Grupo RedPetroil procederá legalmente por pintas en la fachada del Observatorio 1873, las cuales se hicieron durante las protestas contra la construcción de la tirolesa, este domingo.