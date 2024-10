Alcalde de Mazatlán llama a turistas y porteños a continuar con sus actividades

Mazatlán, Sin.- El alcalde Édgar González manifestó que tanto mazatlecos como turistas pueden continuar con sus actividades cotidianas en el puerto, pese a la persecución con detonación de armas de fuego que se registró el domingo en la noche, y que dejó una persona muerta y otra herida por esquirlas.

El primer edil consideró que no hay ninguna indicativo que ponga en riesgo las actividades cotidianas, pues el hecho violento, aunque fue de alto impacto, no fue un enfrentamiento tal, sino un ataque directo solo que más prolongado que las ejecuciones anteriores, ya que la camioneta en la que iba a bordo la víctima era blindada.

"Al ser blindado el vehículo se prolongó, fue una ejecución directa, al estar escuchando todas las armas genera (psicosis) por eso emitimos una recomendación de que había que resguardarse porque desconocíamos en ese momento qué tan grande era la situación, una vez que se estabiliza, que termina el evento, empiezas el rencuentro y te das cuenta que era un solo hecho, pero mientras tienes qué prevenir a la ciudadanía", dijo.

En este evento también resultó dañado por impactos de bala un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

Además provocó pánico entre comerciantes y comensales de la avenida y de las familias que se encontraban al interior de conocida plaza comercial ubicada en el sector.

Agregó que no hay un indicativo que ponga en riesgo las actividades sociales, ya que no hay enfrentamientos de grupos en las calles, como en Culiacán, donde se registran de día y de noche.

"En este momento no tenemos nosotros algún indicativo que nos ponga en riesgo, si así sucediera, insisto, seré el primero en decirlo, ahorita no está la situación como para que no salgamos", dijo.

"Que se vengan, que obviamente no tenemos indicios de enfrentamientos de los grupos en las calles, si fuera la situación de Culiacán, allá de día y de noche se dan, fue un evento que tiene que ver con una ejecución y espero que no se repliquen ", agregó.

Puntos de droga

Para González hasta el momento “no hay hechos por lamentar”, ya que no hay enfrentamientos, aunque sí hay ejecuciones (10 en la última semana), las cuales son catalogadas como ataques directos o que se trata de un "ajuste de cuentas", además de la crisis de "levantones" y que ocurren en los puntos de venta de drogas.

Respecto a estos lugares, señaló que es complicado actuar, ya que se debe contar con una orden de cateo y es un procedimiento que tiene que llevar a cabo la Federación a través de instituciones como la Secretaría de Gobernación o Hacienda.

"Qué complicado es a veces actuar, tienes que tener una orden de cateo, hacer todo un proceso y lo tiene que hacer la Federación. La Secretaría de Gobernación, que es el que regula los juegos de azar, Hacienda y otras instituciones involucradas, no depende de nosotros", añadió.