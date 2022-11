Alcalde de Mazatlán cancela el proyecto Plaza de la Banda

Mientras Edgar González Zatarain esté al frente de la presidencia municipal de Mazatlán no habrá Plaza de la Banda, así lo informó el propio munícipe a los medios de comunicación, tras ser cuestionado sobre los avances de desmantelamiento de la plata tratadora de aguas residuales El Crestón.

Consideró que hay otros asuntos más importantes y tan básicos como eficientar los servicios públicos y rescatar del olvido en el que están las colonias populares antes que hacer un proyecto como este.

Dijo que a su llegada a la presidencia recibió un documento con más de 60 mil llamadas a la dirección de Atención Ciudadana de reportes, de quejas y de reclamos.

"No va a haber Plaza de la Banda mientras yo esté como alcalde, porque yo no puedo estar construyendo una Plaza de la Banda cuando tengo las colonias descuidadas, del tema de alumbrado público, de la recolección de basura y el tema de calles, de parques y jardines", declaró.

Agregó que ya se mandó a realizar un estudio para ver qué tanto ha sido el avance del desmantelamiento y si todavía es recuperable o reversible en lo que se construye algo distinto.

"Lo voy a platicar con el gobernador porque no es un tema menor, es un tema de mucha lana, de muchos recursos”, manifestó.

Glorieta el corazón

Con el desmantelamiento de esta planta tratadora de aguas residuales se pretendía construir en ese espacio una Plaza de la Banda, dedicada a la música sinaloense, dicha proyecto conformaría parte de un circuito turístico sobre el Paseo del Centenario al que se sumaba la remodelación de la glorieta El Corazón.

Sobre esta obra, a la que ya se le invirtió 1.6 millones de pesos y que fue suspendida por Semarnat y Profepa al no contar con los permisos federales, comentó que aún no han recibido el resolutivo por parte de las dependencias federales ni la multa por haber intervenido el área.

"Una vez que nos llegue determinaremos que hacer, me dicen que la obra está a un 90% que solamente falta ponerte el busto y unos pequeños arreglos, si es así incluso yo ya consulté con expertos en el tema de auditoría y me dicen no puede llegar y tirar todo porque son recursos públicos, bien o mal ya está ahí", comentó.

De ser favorable la respuesta de la Semarnat, se colocaría el busto y hasta ahí se dejaría el proyecto, el puente de cristal tampoco se contempla.

"La gente no lo quería el tema del cambio, pero impacta en un recurso público, imagínate que al rato me diga 'porque eres tan desconsiderado', que estaba ahí la inversión, que estaba ahí construido, el gasto, 'por qué tiraste ese dinero', tampoco quiero quedar en eso, mejor lo valoramos", añadió.