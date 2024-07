Alcalde de Mazatlán, ¿al gabinete de Rocha Moya?

Mazatlán, Sin. -El alcalde Édgar González Zataráin ha recibido la invitación por parte del gobernador Rubén Rocha Moya para unirse a su gabinete, una vez que concluya la administración municipal, el 31 de octubre.

El primer edil señaló que es una invitación de hace tiempo y de manera general, es decir, el Mandatario estatal no le ha externado cuál cargo ocuparía.

Agregó que aún falta tiempo para que concluya el trienio y en ese lapso pueden ocurrir muchas cosas, aunque él asumió el cargo en 202 como alcalde sustituto tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

"No hay nada de eso, falta rato, pueden ocurrir muchas cosas de aquí a octubre 31, primero de noviembre, podría decirse, hay mucho trabajo, hay mucho qué hacer, no hay nada todavía, hay invitación en lo general, no de ahorita, sino de hace rato que me invitó el Gobernador, no me ha dicho qué, tampoco le voy a preguntar, todo en su momento, donde él considere, y si no, no pasa nada", dijo.

González Zataráin, también ex alcalde de Rosario, reiteró que en caso de no ser invitado no pasa nada, pues lleva más de 20 años en el servicio público y sabrá esperar.