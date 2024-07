¡Al modo! Automovilistas no están al tanto del carril preferencial

Mazatlán, Sin. La reactivación del carril preferencial en la avenida Ejército Mexicano desde el pasado martes, no es del todo conocida por los automovilistas del puerto.

Incluso, algunos refieren confusión.

A pesar de los oficiales de Tránsito que están en diferentes tramos de la vialidad para remover a los conductores que usen este carril, muchos desconocen la medida y se meten al arroyo vial destinado de manera exclusiva para el transporte urbano.

"Estamos haciendo lo posible para que se sigan las reglas al pie del cañón, muchas personas no están enteradas al parecer y tratamos de instruirlas, para que no tengan problemas, pues. Una vez que sepan, ya no es excusa para respetar el carril", mencionó uno de los tránsitos.

Los camioneros, en cambio, han mostrado mayor disposición a utilizar el carril preferencial al seguir las instrucciones emitidas por la Alianza de Camiones.

"No, pues, los camioneros sí pasan de manera normal por el carril, hasta el momento no detectamos anomalías con ellos, para los transportistas se podría decir que es más benéfico aún, porque pasan por donde están las paradas de camión", explicó el oficial.

Algunos porteños no están enterados de la reactivación de este carril. Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Muchos automovilistas se han sorprendido al ser instruidos por los oficiales de Tránsito, quienes están desplegados a lo largo de la avenida Ejército Mexicano para orientar, y en algunos casos, sancionar a quienes no respetan el carril preferencial.

"A algunos les sorprende que estemos aquí, pero lo hacemos para que se respeten las indicaciones, ya si se ponen necios, pues les toca sanción", concluyó.