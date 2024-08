Al cierre de su Gobierno, el Presidente dará ‘reconocimientos’ a sus adversarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de irse les dejará un "certificado" a sus adversarios, a los conservadores que a pesar de no estar de acuerdo con sus políticas, se han portado con responsabilidad.

"Antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios, les voy a dar un reconocimiento un título, voy a escoger como a 10, no muchos, hay para más", dijo.

"Solo son insultos, mentadas, pero yo digo ‘ya Manuelita, mi madre desde hace tiempo ya está en el cielo, la considero una santa, ya no escucha, nada nada más las cosas buenas’” agregó.

El Mandatario nacional señaló que las críticas a su gobierno no han pasado de debates políticos y guerra sucia en los medios de comunicación y las redes sociales, con encabezados como "AMLO Presidente narcotráficante”, y que tienen más de 30 millones de reproducciones, pero de bots.

"No tienen nuestra manera de pensar, los respetamos, en la democracia no todos tenemos por qué pensar igual, eso es en la dictadura, que hay pensamiento único, en la democracia hay libertades. Políticamente tienen otras posturas, pero no pueden decir que les ha ido mal, les ha ido bien”, añadió.

Entre sus adversarios López Obrador mencionó a Claudio X. González y a Carlos Loret de Mola.