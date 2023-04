No fue feminicidio, Aime recibió el vehículo de regalo un día antes de su muerte: Fiscal

La muerte de Aime Joanna Millán Estrada, reina de la ciruela en Agua Caliente, Concordia, no fue un feminicidio, aseguró la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada.

Su muerte se debió a un siniestro vial de un vehículo que ella misma conducía, mencionó la Fiscal, vehículo que un día antes de su muerte, el 31 de marzo, había recibido como regalo.

Los peritos que realizan la investigación no han detectado indicios de un viajara una segunda persona en el vehículo, y debido al estado en que fue encontrado el cuerpo de la joven, a más de 20 horas después de su fallecimiento no se pudo comprobar que conducía en estado de ebriedad.

“No es feminicidio, ella iba sola, no hay huellas de nadie más en el vehículo, iba ella sola”, declaró.

Sin embargo, en el vehículo fueron encontrados botes de cerveza y botellas de vino, informó la Fiscal General.

Sobre la manifestación que amigos y familiares de Aime realizaron para pedir justicia y el esclarecimiento de los hechos, Sara Bruna declaró que estas personas desconocen la relatoría de los hechos, mismos que ya forman parte de la carpeta de investigación.

“Tenemos buenos avances, lo que pasa es que la gente habla con lo que ellos consideran que son las cosas, pero no conocen la carpeta, no pueden ellos afirmar nada, porque así como lo decimos nosotros, nos estamos basando en los hechos, en la trayectoria”, expresó Quiñones Estrada.

“Dicen que la muchacha no tenía carro, por su puesto que lo había adquirido un día antes, tenemos la documentación, por eso es que sus amigas que fueron la que anduvieron la mayoría en la marcha, pues, no sabían de la existencia de ese vehículo (…) qué pasa es que no lo adquirió ella directamente, fue un regalo que recibió”.