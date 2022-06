Ahora a Miami: Benítez Torres se va de viaje el próximo jueves

Mazatlán, Sin.- Para inspeccionar una planta "recicladora" de basura que podría operar en Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, una vez más saldrá no solo del municipio, sino del país. En esta ocasión viajará a Miami, Florida, Estados Unidos, para supervisar dicha planta que tiene fábrica en Palms Beach.

Anunció que viajará el próximo jueves y que irá acompañado de una regidora, esto con motivo de verificar, primero, si la empresa realmente existe, y segundo, comprobar si cumple con todo lo que promete.

"Ya estuvieron a punto de fraudearnos con una empresa semejante y que no existía, ni en dónde estaba la fábrica principal. Yo necesito ver si realmente existe, el compromiso de los empresarios y si es, inmediatamente vamos a abocarnos a resolverlo" dijo.

Su propósito es que esta planta recicladora opere en Mazatlán para resolver el problema del basuron municipal, que en las últimas semanas ha sufrido de grandes incendios, a lo que reconoció que se ha convertido en una "bomba de tiempo".

El basuron municipal ha operado por más de 30 años y desde el 2018 está fuera de la norma. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Ha sido muy difícil lograr que una empresa venga a invertir, nosotros no tenemos recursos para hacerlo y hoy las nuevas tecnologías no están al alcance del municipio; sin embargo ya tenemos casi apalabrada una empresa, ya vimos todos los detalles, costos, montos beneficios y lo único que falta es ver si la empresa existe", reconoció.

¿Cómo funciona la planta recicladora?

"El químico" expuso que se trata, prácticamente, de incinerar la basura y generar energía eléctrica. Dijo que la empresa de haría cargos también del basuron para finiquitarlo por completo.

De operar dicha empresa, de la cual no dio a conocer el nombre, aseguró que no le costará nada de dinero al municipio, pues la ganancia de los empresarios será la producción de energía con el reciclado de basura.

"El plan es firmar contrato con la empresa por 30 años y ellos se encargaran de todo, el municipio la recolectará y la irá a depositar a la nueva planta para su proceso y así evitar contaminación al medio ambiente", aseguró.

La recolección, añadió, la seguirá realizando el municipio y el servicio no se va a privatizar.

La decisión prácticamente está tomada, mencionó que los regidores ya tienen conocimiento de esto y están de acuerdo que es necesario para la ciudad.

Diariamente, este tiradero a cielo abierto, recibe en promedio 600 toneladas de basura. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Si cumple con todo doy instrucciones para empezar todo el protocolo jurídico, para poder contratarla, la vamos a licitar aunque no tiene ningún costo la vamos a licitar", mencionó.

Demandas

Benítez Torres indicó que el municipio enfrenta varias denuncias interpuestas por grupos de la sociedad civil por la contaminación que genera el basuron a los mantos freaticos a través de los lixiviados.

De proceder el municipio tendría que desembolsar hasta 30 millones de pesos, aunque aseveró que detrás de esto están abogados pícaros que usan nombres ficticios y que en muchas ocasiones trabajan para empresarios o para ellos mismos.

"Eso no quiere decir que tengamos que pagar, estamos defendiéndonos porque no es justo ¿cómo antes no lo hacían? presentar demandas, ahora sí porque somos gobiernos diferentes, a los otros con mochadas los llegaban a poner en paz", aseveró.