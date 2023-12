Afluencia relajada en Playa Pinitos de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -En un ambiente de calma y deleite, los visitantes han inundado Playa Pinitos tras confirmarse que es una playa apta para bañistas por parte de Coepriss, luego de permanecer cerrada debido a condiciones desfavorables para los bañistas.

Aunque la playa ha vuelto a recibir a los amantes del sol y la arena, sorprendentemente, muchos prefieren disfrutar de la brisa marina desde la comodidad de la orilla, ya sea sentado en la arena o comiendo mariscos de los puestos locales, los visitantes optan por otras formas de recreación antes que sumergirse en las aguas.

"Ya está haciendo frío, capaz y nos enfermamos y mañana es Nochebuena, para qué le jugamos, ahí luego nos metemos a la playa, mientras un ceviche está bien", dijo Isaías Caravantes, habitante de Mazatlán.

La presencia de algunos miembros de la Policía Acuática brinda un sentido de seguridad a los asistentes, ya que realizan rondines para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.

"Nos damos rondines para que las personas respeten los lineamientos, y esperamos que cumplan con ellos", comentó Ángel, elemento de la Policía Acuática.

Incidentes que tratan

El salvavidas asegura que se encuentra ahí para evitar que las personas se metan a nadar con ropa no adecuada y a zonas no aptas para los bañistas, así como para evitar altercados.

"Principalmente, para que la gente no se meta a nadar, así en mezclilla o ropa no adecuada para meterse al agua, que se vayan para zonas no aptas, como donde hay pozos, zona rocosa, y así, tampoco que se hagan altercados o irregularidades, muchas veces hay jóvenes que se van a las piedras a consumir sustancias", añadió Ángel.