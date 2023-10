Afirma gobernador no haber tenido pláticas con funcionario acusado de acoso sexual

Culiacán, Sin. -Después de que se hicieran noticia nacional las afirmaciones del gobernador Rubén Rocha Moya, donde declaró ofrecer protección a un funcionario acusado de acoso, el titular del Poder Ejecutivo dijo que no ha tenido pláticas con esta persona ni con ningún señalado por este comportamiento.

En la Semanera del pasado lunes 2 de octubre, el mandatario habló respecto a un exfuncionario del Centro de Justicia para Mujeres de Culiacán. En ese entonces, Rocha dijo que le ofreció cambiarlo de puesto, pero que esta persona se negaba.

No obstante, en su conferencia de hoy, el mandatario sostuvo que no ha tenido contacto con el señalado.

"Con él, no tuve plática. Yo mandé a ofrecer una alternativa para cambiarlo, pero en la instancia que es la Secretaría de Mujeres, pero yo no hablé con él", expuso.

En este sentido, el gobernador dijo que el señalado fue retirado de su cargo desde el 4 de mayo, como resultado de las denuncias hechas en su contra.

Sin acoso

Asimismo, se le cuestionó al mandatario respecto a casos de acoso sexual en el gobierno, a lo que respondió no tener conocimiento de más denuncias.

Comentó que no ha visto la implementación de ningún protocolo que atienda este tipo de situaciones, pero dijo que normalmente los sindicatos piden la reubicación de los señalados.

"No podemos castigar a priori, tenemos que dar el derecho de presunción de inocencia, audiencia y demás. Si es denuncia penal, es un protocolo que siguen las instancias correspondientes; si es instancia laboral, yo los trato con los sindicatos", dijo.

La otra versión

El sujeto señalado de acoso en el Centro de Justicia para las Mujeres de Culiacán se manifestó esta mañana en el Palacio de Gobierno. Llevó pancartas con la imagen de la titular de la Secretaría de Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, y acusó ser víctima de acoso laboral por parte de la funcionaria.

"Si hay tal violencia en contra de una mujer, sí la hice, pero fue porque me mandaron hacer una actividad que no me correspondía. Me mandaron a recoger a un niño a un domicilio de un agresor. Afortunadamente, el agresor no se portó grosero, afortunadamente nos entregó el niño, pero no es obligación del Centro de Justicia", dijo.

En este sentido, mostró el documento donde se le notificó la baja y objeto que no señala ninguna denuncia de acoso sexual.