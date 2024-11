Aeropuerto de Culiacán opera con normalidad tras cancelación de vuelos

Culiacán, Sin.- Durante la noche de este jueves 28 de noviembre, varias aerolíneas nacionales e internacionales habían decidido cancelar temporalmente sus vuelos hacia y desde Culiacán.

De acuerdo a OMA, administradora del Aeropuerto de Culiacán, anoche, el vuelo de Aeroméxico de las 9 procedente de la Ciudad de México y el de Viva Aerobus procedente de La Paz de las 9:15 estaban cancelados.

Del mismo modo, cuatro vuelos con destino a Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y San José del Cabo también fueron cancelados.

En total hubo dos vuelos retrasados debido al colapso del Aeropuerto Internacional de Tijuana por una densa neblina.

En su cuenta oficial de X, el Aeropuerto Internacional de Culiacán informó que esta mañana opera con normalidad y sin inconvenientes, por lo que se descarta la falla de operación por inseguridad.

Otra versión

En redes sociales circula un video, donde el mismo personal de la aerolínea hace del conocimiento a los pasajeros sobre la suspensión temporal de viajes a la capital sinaloense, mencionando que se retomará ese destino hasta el próximo domingo por la inseguridad que atraviesa la capital sinaloense.

"El vuelo está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán. La mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana quienes vayan a Culiacán pueden volar Monterrey-Culiacán para que no se queden aquí en La Paz. No sé qué tanto les convenga. Quienes estén de acuerdo pueden levantar la mano. Si quieren desembarcar podemos hacerles el cambio, pero La Paz-Culiacán sí sería hasta el día domingo, y mañana volarían Monterrey-Culiacán temprano”, menciona la empleada.

Los pasajeros que tenían vuelos programados han recibido la opción de reprogramar sus itinerarios o solicitar reembolsos, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Entre las principales compañías afectadas se encuentran Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, quienes han cancelado o retrasado sus vuelos.