Advierten sobre rastros clandestinos; llaman ganaderos a denunciar

Culiacán, Sin. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), advirtió sobre la existencia de rastros clandestinos que atentan contra la salud en el consumo de carne y además, contra la recuperación del estatus sanitario.

Faustino Hernández hizo un llamado a la población en general para que reporten la existencia de cualquier rastro irregular y de esta forma, se pueda proceder oficialmente con la cancelación del mismo.

Dijo que la continuidad de su operación es grave, pues se puede ocasionar brotes de enfermedades como brucelosis, las cuales perjudican la salud de todos los sinaloenses.

"Ahorita no los tenemos detectados, no dudo que no existan, pero no los hemos detectado y si se detectan se manda al inspector y se manda cancelar" expuso.

En otro tema, comentó que el precio de venta de ganado ha estado estable, por lo que se espera que con la recuperación del estatus sanitario se mejore más el precio y les vaya mejor a los ganaderos.