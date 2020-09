Advierten repunte de infecciones por influenza

Mazatlán, Sin.- El incremento de enfermos con cuadros respiratorios y el inicio de la temporada de influenza que se espera a partir de mediados de octubre complicarán la atención de casos Covid-19 en hospitales, por lo que el sector salud recomienda no bajar la guardia.

El médico internista Héctor Velasco Serrano señaló que el riesgo es que se presenten enfermos con padecimientos combinados de Covid-19 e influenza, como está sucediendo con el dengue y el coronavirus, durante el cierre del mes de septiembre en el estado.

Local Sinaloa entre los 3 estados que han presentado casos de influenza

Hay pacientes que tienen dengue y Covid-19 combinado, eso complica más la atención, se prolonga en el hospital, y aumenta el riesgo de muerte para ellos.Héctor Velasco Serrano

Aclaró que hasta el momento no se tiene ningún caso de influenza, pero se estima que para mediados de octubre inicien los registros.

El peor de los escenarios, agregó, sería que se presentaran enfermos con estas dos enfermedades combinadas, influenza-Covid, lo cual complicaría la atención hospitalaria no sólo para el personal médico, sino también para el paciente y su familia, ya que la estancia se prolongaría por más días.

Foto: Cortesía │ Secretaría de Salud

La directora de la clínica del Issste, Eugenia Barrera Vivanco, advirtió que se avecinan días difíciles, por el incremento de infecciones pulmonares y respiratorias de otra índole no relacionadas con Covid-19, por lo que será muy difícil dar atención hospitalaria a los casos de Covid-19.

Incluso, agregó que se podría caer en la discriminación entre uno y otro enfermo, en tanto no se sepa qué es lo que tiene.

Lee también: Imparable, generación de basura en el Bonfil

“Se nos vienen meses muy difíciles en los que vienen infecciones pulmonares y respiratorias de otra índole, y va a ser muy difícil dar la atención, discriminar entre uno y otro, entre sabemos si es Covid-19 u otra infección, va a ser difícil, pero la infección no llega si nos protegemos y eso es lo que estamos promoviendo”, apuntó.

La doctora hizo un llamado a toda la población para que no baje la guardia y se relaje en cuanto a las medidas preventivas contra el coronavirus.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Recalcó que los riesgos de contagio por esta pandemia se mantienen y la incidencia sigue alta en el municipio y el estado.

“La petición a la población es que se resguarde, si no tiene que salir que no lo haga, y si se tiene que hacer que se haga con todas las medidas de protección posible; el llamado es a no bajar la guardia ni relajarse, por el contrario, reforzar las medidas”.

Cabe aclarar que, de 16 mil 175 casos probables de influenza registrados en el estado de Sinaloa durante el año en curso, sólo se confirmó un caso y un deceso.

















Lee más aquí ⬇

Local Supervisará CNDH cárceles de Sinaloa

Local Violan ribereños la veda en altamar

Local Bajan atenciones por consumo de drogas en Mazatlán