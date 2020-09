Advierten repercusiones económicas y sociales en el sector pesquero

Mazatlán, Sin.- Sinaloa es considerado el productor más grande de maíz y productos pesqueros México por ello la importancia de contar con apoyos por parte del gobierno federal, coincidieron en señalar presidentes de COPARMEX de Mazatlán y Guasave.

El dirigente del centro empresarial de Mazatlán y sur de Sinaloa, Jorge García Félix, advirtió que la decisión del gobierno federal de no otorgar el subsidio al diesel marino y gasolina ribereña traerá serias repercusiones económicas y sociales al país.

“La consecuencias una crisis económica de la mayoría de la flota pesquera no va a salir a pescar porque no es redituable y platicando con ellos dicen que el apoyo del BIENPESCA que dando el gobierno de 7 mil 200 pesos es minúsculo contra 30 mil pesos que gana un pescador, la pesca es redituable y el apoyo no se va a los empresarios sino al empleo”, dijo.





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que los empresarios no piden dinero al gobierno para mantener las fuertes de empleo, sino que se elimine el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios para que de 20 pesos les quede un precio por litro de poco más de 14 pesos.

De esta forma, el precio por litro del combustible le permitiría a los empresarios salir a las captura del camarón al levantarse la veda en altamar el próximo 29 de septiembre.

Por su parte, el presidente del Centro Empresarial de Guasave, José Gil López Favela, señalo que en el sector primario, los apoyos son parte esencial en la dinámica de producción.

“El motor para darle eficiencia es el combustible y estamos solicitando que se regresen los apoyos y subsidios que tanto se necesitan, en estos los apoyos a la comercialización del campo están muy lejos de la realidad y ya no tenemos apoyo para el diesel agrícola”, concluyó.

























