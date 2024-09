Advierten la pérdida de 4 mil empleos en el sector acuícola de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Unos 4 mil empleos del sector acuícola de Sinaloa se perderán debido a la reducción en la siembra de camarón en el segundo ciclo de producción en granjas, alertó Carlos Urías Espinoza.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa dijo que sólo se sembrarán 35 mil hectáreas, de 70 mil que hay en la entidad.

Comentó que la realidad es cada vez más crítica en muchos de los miembros, quienes ven más pérdidas económicas sin que la autoridad les auxilie para salir de este problema social, que repercutirá en toda la cadena productiva del camarón de granja.

“Se calcula que el 50 por ciento de la superficie de Sinaloa para el segundo ciclo, de 70 mil hectáreas de espejo de agua para el camarón, estaríamos (sembrando) unas 35 mil hectáreas en el segundo ciclo. La gente ya está quebrada, no tiene dinero, entonces no se pueden emprender cultivos sin recursos”, dijo.

Urías Espinoza recordó que en julio termino el primer ciclo de siembra de camarón de granja, con un registro de altos costos operativos y sin ganancias por la competencia desleal en el mercado.

Mencionó que hace unos días comenzaron la segunda etapa de esta temporada, pero con restricciones marcadas, como cortar la mano de obra y la superficie.“Nadie les fía larva, nadie les fía complementos, no tienen dinero para comprar diésel, en Sinaloa estimamos que generamos por el orden 8 mil empleos, de esos la mitad se van para afuera, 4 mil no van a trabajar, no hay dónde trabajar, las granjas quebraron”, expresó.

El presidente de la Coades advirtió que están en una etapa crítica no sólo en Sinaloa, sino en el resto del País, debido a que no han podido frenar el contrabando y de camarón de otras zonas, el producto se abarata y no hay manera de tener ventas suficientes del mercado nacional, y que hoy la realidad los alcanzó en las granjas locales.