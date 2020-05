Advierten desempleo en próxima zafra camaronera

Mazatlán, Sin. Severas afectaciones por diversos factores enfrentan el sector pesquero nacional, sobre todo ante la desatención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dependencia encargada de los apoyos para los productores.

El dirigente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, advirtió que es tan incierto el panorama, al grado que un mayor número de pescadores quedarían sin empleo en la próxima zafra.

Obviamente a menor escala vamos a iniciar los trabajos, si es que se reanudan, la verdad hay mucha incertidumbre, yo creo que del porcentaje que salió a pescar la temporada pasada, yo creo que va a disminuir todavía más.

Lizárraga Manjarrez reconoció que el panorama no es bueno para el sector pesquero de altamar, ya que, si bien algunas empresas buscan mantener los empleos, el pronóstico es que, comparado con el año pasado, todavía un número menor de embarcaciones estarán en condiciones de salir a las capturas en la próxima zafra.

Manifestó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 vino a acrecentar los problemas que tenía el sector, como la pesca ilegal, la caída de los precios internacionales del camarón, y el alto costo del diesel marino, así como la eliminación de los subsidios.





Pues no hay factores favorables o mejoras en las políticas pesqueras, no hay solución a las mismas problemáticas, y salir a pescar con las mismas condiciones de la temporada pasada, yo creo no va a haber mucho trabajo acá en el sector pesquero.Jesús Omar Lizárraga Manjarrez





El dirigente pesquero señaló que el descuido que tienen las autoridades federales hacia la pesca del país, con el recorte presupuestal marcan una severa problemática para los productores pesqueros, y las familias de miles de pescadores.

INCOSTEABLE

La pesca ilegal, la caída de los precios internacionales del camarón y el alto costo del diesel marino, así como la eliminación de los subsidios, hacen de la pesca una actividad incosteable.













