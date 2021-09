Advierten de pruebas rápidas Covid-19 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento de pruebas rápidas de Covid-19 en consultorios, farmacias y domicilios particulares que no cuentan con los permisos ni procedimientos y lineamientos adecuados, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa inició un operativo de inspección y búsqueda en los que ha detectado a la fecha entre 15 y 20 lugares que se promueven a través de redes sociales en la zona sur del estado.

Miguel Ángel García Gómez, coordinador regional de Coepriss, hizo un llamado a la población para que denuncie dichos establecimientos, ya que no son 100% confiables, pues dichas pruebas las aplican personal no calificado y en lugares no aptos, con procedimientos irregulares.

Foto: Cortesía | AFP

“Estamos asegurando estas pruebas y se estarán fincando responsabilidades tanto administrativas y penales para quienes las realizan, ya que estas actividades son irregulares”, expresó.

Dijo que a través de redes sociales se ha detectado a muchos particulares que están realizando pruebas rápidas de Covid-19, sin contar con los permisos y lineamientos que existe la norma mexicana.

Refirió que la Coepriss estará llevando a cabo la búsqueda, detección y aseguramiento de estas pruebas a partir de esta semana, y a quienes se sorprenda se le aplicará medidas coercitivas, ya sea administrativas, como la suspensión del establecimiento o aseguramiento del producto, multas a través del SAT o en algunos casos se presentaría denuncia ante el MP para que investigue y resuelva alguna sanción o acción penal.

Aclaró que ningún consultorio médico ni farmacia o domicilio particular que no cuente con servicio de laboratorio y personal calificado puede realizar pruebas rápidas.

Local Alerta Coepriss por venta ilegal de pruebas para detección del Covid-19

“El operativo de búsqueda de pruebas rápidas es en diversos establecimientos que no sean laboratorios, estaremos realizando visitas a consultorios, farmacias y domicilios particulares que estén realizando estas pruebas sin contar con los permisos ni el personal calificado como lo marca la Norma, y en caso de encontrar las pruebas rápidas en manos de particulares estaremos asegurándolas y destruyéndolas, si así lo dictamina el dictamen al momento de la calificación”, apuntó.

Lamentó que estas pruebas rápidas se estén realizando como si fuera una prueba sencilla de embarazo, cuando en realidad se requiere de cuidados y ciertas especificaciones al momento de tomar la prueba.

Aclaro que dichas pruebas sí están aprobadas por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, pero no están autorizadas para la venta y utilización de los particulares.

Las pruebas rápidas sólo las pueden llevar a cabo aquellos establecimientos que cuentan con licencia y tienen los servicios de laboratorio y una empresa que se dedique a la recolección del RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos).

“El exhorto es que dejen de hacerlo a partir de ya, de inmediato o que asuman las consecuencias, por ello pedimos a la ciudadanía que denuncie los casos cuando vean que hay particulares que no cumplen con los requisitos, no debe de realizarse en domicilios particulares, tampoco puede ser en consultorios médicos ni en farmacias, tiene que ser en establecimientos específicos para toma de muestras Covid-19”, concluyó.













Lee más aquí ⬇

Local Padres de familia no deben firmar cartas de responsabilidad: Cuen Ojeda



Local Podrían suspender negocios que no pidan certificado de vacunación