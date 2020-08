Adulto mayores y camioneros, los más rejegos para los Guardianes

Culiacán, Sin.- En Culiacán, de acuerdo a la Secretaría de Salud Sinaloa (SSS), han muerto por Covid-19 al menos 59 ancianos en las semanas del 3 al 18 de agosto, misma fecha de la primera etapa de los Guardianes de la Prevención de la Salud.

De acuerdo a los brigadistas de la campaña Guardianes de la Prevención de la Salud, los adultos mayores, indigentes y transportistas; son la parte de la población más difícil para convencer que hagan uso de cubrebocas y mantengan la sana distancia en su andar por la Nueva Movilidad.

Los viejitos son los que no hacen caso, les pedimos que se pongan el cubrebocas que le ofrecemos amablemente y nos reniegan, nos dicen que no, que ellos no necesitan nada o que no les es necesario.

Luis Aguayo





Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Viridiana Parra quien también participa en la brigada, comentó que los vagabundos tampoco acceden a tomar el cubrebocas gratuito que ofrecen, ni mucho menos a portarlo.

Por otro lado, los choferes de camiones urbanos, hacen caso omiso a las observaciones y sugerencias de los guardianes.

“Muchas veces vemos cómo los camioneros suben gente sin cubrebocas al camión y les decimos que por favor les diga que usen el cubrebocas pero no hacen caso. Algunos todavía ni lo usan, además traen hasta dos garbanzos” expresó un voluntario de la campaña municipal.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Sin embargo, en un recorrido, se pudo ver que los transeúntes del Primer Cuadro portan su cubrebocas y guardan la distancia en filas para bancos, cuando ven en la calle los escuadrones de guardianes de la salud.

En la primera semana de lanzamiento de la campaña, los jóvenes brigadistas observaban que, los adultos de Culiacán, eran quienes más renuentes se portaban cuando se les señalaba que guardaran la distancia. Ahora, a dos semanas de la primera etapa de este movimiento, la gente que ve a los de camisa amarilla, rápido checa hasta si trae bien puesto su cubrebocas.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

GASTO

Jesús Estrada Ferreiro anunció que la campaña ha costado tres millones de peso.

PANORAMA ESTATAL

Tan solo en el mes de julio, el estado cerró con 4 mil 594 casos positivos y 883 decesos. En lo que va del mes de agosto, se han registrado 429 decesos por Covid-19, mientras que julio cerró con 883.





