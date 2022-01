Adquiere Ayuntamiento de Mazatlán camiones recolectores y patrullas nuevas

Mazatlán, Sin.- El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la compra de 10 camiones recolectores de basura y de 10 nuevas patrullas, para mejorar los servicios públicos y la seguridad en la ciudad.

Además, confirmó que para el próximo mes arrancará la iluminación blanca de la ciudad, al colocar las primeras lámparas LED que fueron donadas, de un estimado de 25 mil a 30 mil, las cuales tienen un costo millonario y están garantizadas por 10 años.

Dijo que tratarán de ir iluminando hasta tres colonias por semana, para poder cumplir con la ciudadanía, ya que las lámparas de vapor de sodio ya están pasadas de moda, se funden y representan un gasto innecesario, por lo que aseguró que dejarán alumbrado nuevo a los futuros alcaldes y no gastarán en nada.

Sobre la compra de los 10 camiones y las 10 patrullas, explicó que lo pasarán por Cabildo municipal, pero que ya tienen el recurso para ello, sin embargo, no descartó pedir un crédito a Banobras.

“Si es necesario, vamos a pedir un crédito a Banobras, pero no un crédito para endeudar a la ciudad, no, porque nos van a poner ‘Va a endeudar el Presidente a Mazatlán’, no, todos los créditos que hacemos es para pagarse en mi mandato. Queremos tenerlo ya”.

- ¿Unos 100 millones de pesos?

“No, muchos menos”, manifestó.

Y en cuanto a la gran cantidad de fugas de aguas negras que hay en la ciudad, el Presidente Municipal consideró que no es nada nuevo, y como mazatleco nadie le va a contar, ya que se tiene el mismo drenaje de hace 60 años, y los presidentes que pasaban no querían meter drenaje ni tubería de agua nueva y en su administración es lo que está haciendo, sustituyendo redes viejas, para que no se dejen problemas en un futuro.

Además, el alcalde Benítez Torres informó que atendieron una observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), referente a la participación de un curso, el cual ya se cumplió.

“Nosotros atendemos todas las recomendaciones que se nos hacen”.

- ¿Ya pidió disculpas también, verdad?

“Ya todo, ya cumplí todo… se originó del estadio Teodoro Mariscal, pero ya cumplí con todo”, explicó.













