¡Adiós a las armas! Llega al sur de Sinaloa el programa voluntario de desarme

Mazatlán, Sin.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública entrega un estímulo económico de 2 mil hasta 12 mil pesos a cambio de una arma de fuego a traves del Programa de Desarme Voluntario.

Ricardo Jenny del Rincón, secretario ejecutivo del SESP, mencionó que en lo que va el año se han recogido 369 armas en seis municipios del centro del estado, y en lo que resta de agosto estarán en el sur sinaloense.

"El mensaje para la ciudadanía es muy claro, una arma en casa no protege el hogar, esa era una creencia que se tenía, hoy en día está más que demostrado que una arma en casa lo único que genera es un peligro latente, un peligro que sobre todo recae en niñas, en niños y adolescentes”, dijo.

Desarme voluntario. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Entonces vamos desmitificando eso, de que yo tengo una pistola que me regaló mi 'apá' o que me regaló mi abuelo para proteger mi casa, no hay hogares que se protejan con armas, esa es nuestra realidad", agregó.

Reiteró que la identidad del ciudadano es anónima y no se le hace ningún cuestionamiento; asimismo, el estímulo entregado a cambio depende del calibre del arma; también se reciben municiones y juguetes bélicos a cambio de un juguete didáctico.

Módulos

En lo que resta de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, habrá módulos de desarme en Mazatlán, San Ignacio, Elota, Concordia, Rosario y Escuinapa.