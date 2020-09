Adalid combate el bullying en niños con cáncer

Culiacán, Sin. - Cuando un niño padece cáncer, además de los problemas físicos y emocionales a los que se enfrenta, el bullying se hace presente en su entorno, afectando de manera sicológica al pequeño.

Adalid platica que, conoce un método finlandés llamado Kiva que ha tenido éxito en Durango y Mazatlán y, que ahora, quiere replicarlo en Culiacán, en las comunidades escolares donde pacientes por cáncer, han sido objeto de burlas o discriminación.

Foto: Cortesía │Levántate Voluntario Jóvenes en Acción A.C.

“Teníamos una afiliada que, por las quimioterapias, su cabello se estaba cayendo y los niños en su salón le hacían bullying. Acudimos a la escuela y por medio de este método Kiva, logramos trabajar junto a los maestros y padres de familia para generar armonía y respeto”, recuerda.

El método Kiva aborda la problemática de forma transversal e implica a todos los grupos que componen la comunidad más allá de la víctima y el agresor: los docentes, los alumnos y las familias están alineados con el rechazo al acoso. Todo esto con actividades artísticas y divertidas.

Hace unos meses que Adalid Sánchez, originario de Durango, llegó a Culiacán. Su objetivo, además de sus intereses personales, es el de hacer crecer el personal de Levántate Voluntariado Jóvenes en Acción A.C., una institución que nació en su estado de nacimiento y que busca no sólo impactar en la sociedad, sino apoyar a sus voluntarios en su crecimiento personal.

LA CRUZADA

Así, se busca la creación de programas educativos y ecológicos, además de asistir a pequeños con diagnóstico de cáncer en familias de escasos recursos.

Adalid Sánchez es parte de la mesa directiva de Levántate Voluntariado Jóvenes en Acción A.C. y relata para El Sol de Sinaloa que, fue en plena pandemia cuando llegaron a la ciudad, en busca de abonar con sus programas de impacto social.

“Nosotros comenzamos como un voluntariado en Durango, los jóvenes que tenían sentido altruista y que querían apoyar o que necesitaban liberar su servicio social, nos dedicábamos a las campañas de promoción y difusión para diferentes marcas. Ahí mismo surgió la idea de llevarle la campaña a una asociación en Zacatecas que ayuda a los niños con cáncer”, relata el integrante de la mesa directiva de la asociación.

Foto: Cortesía │ Hospital Pediátrico Sinaloa

La llegada de Levántate fue en el inicio de la pandemia en la ciudad, y esto frenó de manera significativa la manera de operar, así como los convenios y colaboraciones con instituciones de gobierno.

“Teníamos convenios para que en las escuelas juntaran las tapitas de plástico y alumnos de las universidades puedan liberar su servicio social creando proyectos y colaborando con los fines que perseguimos aquí. Pero con la pandemia hemos cambiado la dinámica, vendemos unas plumas funcionales a 20 pesos para poder generar ingreso a nuestros afiliados y también hemos recibido donativos de despensa”, expresa.

Aunque la asociación es nueva en Culiacán, el voluntariado en busca de ayudar familias ya está establecido en estados como Zacatecas, Baja California, Sonora, Chihuahua y en Sinaloa ya están también en el puerto de Mazatlán.

En la asociación, también dan seguimiento a los pacientes que han canalizado con psicólogos tras ser víctimas de violencia escolar.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

ROBERTO, UN NUEVO VOLUNTARIO

A sus 16 años, Roberto está en busca de encontrar su camino, y aunque de momento sólo tiene claro el pertenecer al Ejército Mexicano en el arma de caballería y estudiar leyes militares, busca formarse y crear sus proyectos en la institución Levántate.

“Aquí me han quitado lo tímido, me han capacitado y hago muy buenas experiencias ayudando a los demás. Me gusta que, por medio de las diferentes actividades altruistas que hacemos, aportan a mi confianza, además que, solo voy a la escuela y en mi tiempo libre prefiero dedicar mi tiempo libre a algo sano y fructífero”, dice el joven.

El adolescente lleva apenas un mes en la institución y aunque las dinámicas han cambiado por la pandemia, ya le ha tocado visitar Mazatlán para conocer a los demás voluntarios que, como él, desinteresadamente ponen de su tiempo e ideas para juntar fondos para las familias afiliadas.

“Las actividades que aquí generamos son para el sustento de la asociación, que nacen de los emprendimientos que nuestros voluntarios deseen, así mismo las actividades que realizamos para con nuestros afiliados, son ideas de los jóvenes”, explica Adalid.

Foto: Cortesía │Levántate Voluntario Jóvenes en Acción A.C.

UNA INCUBADORA DE NEGOCIOS

Adalid informó que próximamente estarán trabajando con capacitaciones para hacer crecer de manera profesional las ideas de emprendimiento de sus voluntarios y todo ciudadano que desee aportar altruistamente a esta institución.

En Culiacán aún no se establece enteramente, pues se está buscando a las familias que necesiten de la asistencia emocional, educativa y económica. Sin embargo, trabajan para contribuir con otras asociaciones que persiguen los mismos fines.

