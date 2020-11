Acusan a la diputada Graciela Domínguez de dictadora

Culiacán, Sin.- El coordinador del grupo parlamentario del PT, Mario Rafael González acuso a la diputada Graciela Domínguez de “dictadora” a quien dijo, los mismos legisladores de Morena la han querido tumbar porque los ha querido destituir al no estar de acuerdo con su mandato supremo.

El debate inició después de que se rindió un minuto de silencio por la muerte del ex diputado y ex rector de la UAS, Audómar Ahumada Quintero cuando en tribuna se dio a conocer que la diputada Graciela Domínguez demandó la destitución de Fernando Mascareño “porque no le hizo caso”, y propuso a Marco César Almaral como presidente de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior.

“Me parece excesivo la sanción que quieren dar a nuestro compañero diputado Mascareño porque manifiesta que se ha manejado con opacidad y ha paralizado a este Congreso del estado porque en dos ocasiones se negó a dictaminar y no hacer caso a la orden suprema de la Coordinadora de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez”, dijo.

De esa manera, dijo, la sanción que ha tenido y ha venido llevando en contra del diputado Mascareño ha sido una tras otra hasta quererlo desaparecerlo del mapa.

“Ha sido discriminado una y otra vez, eso no es política, es politiquería. Nos damos cuenta cómo 560 iniciativas que han sido turnadas a ésta cámara han pasado por esta comisión, entonces díganme cómo puede ser posible que sea falta grave dos iniciativas que no pasaron, que no las dictaminó cuando le ordenaron, pero si tenemos otros diputados que tienen dos controversias constitucionales, pero a ellos no le van a hacer nada porque están en su grupo”, señaló.

El diputado del PT acusó que la diputada Graciela Domínguez lidera a un pequeño grupo de diputados de Morena, porque el resto no están con ella, luego le advirtió a ese “pequeño” grupo de Morena que el día de mañana cuando se opongan a una orden, también serán perseguidos por ella como lo está haciendo o lo hizo con varios que se han estado saliendo del grupo parlamentario de Morena.

El diputado aseguró que le cierran las puertas al interior del congreso por órdenes de Graciela Domínguez porque nunca se plegó a sus caprichos.

Nunca le hice caso a sus mensajitos que mandaba para votar por tal o cual y aquí están los resultados.Mario Rafael González

También criticó que el diputado Marco Antonio Almaral que se salió del PT y se integró a Morena, no quiso trabajar, pero así lo premian con una coordinación porque les interesa tener la Comisión de Protocolo para poder manipular y subir lo que ellos quieren y congelar las que no les conviene.

El también diputado del PT Heleno Flores Gámez en tribuna se inconformó de que se quiera manchar el trabajo de uno de sus compañeros, al advertir que hay tantos temas en el estado de Sinaloa que venir a destituir a diputado de una comisión.

La diputada Graciela Domínguez en su defensa advirtió: “Creo innecesaria tanta rudeza”, e invitó al diputado a leer la ley orgánica del Congreso del estado, “porque ya se le hizo costumbre culparme a mí”.

Luego dijo que en política no están para ser queridos, sino para cumplir como funcionarios públicos y ventiló que le llegó un memorándum donde piden la destitución de coordinador del grupo parlamentario del PT al diputado Mario Rafael González

En política un día somos y otros no somos. No estamos para ser queridos sino para cumplir como funcionarios públicos. “A quien acaban de desconocer es a usted como coordinador del PT”, dijo.

















