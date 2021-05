Acuerdan Canaco y "Químico" trabajar en conjunto por Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Fomentar, fortalecer y consolidar la actividad comercial y empresarial, fueron algunas de las propuestas hechas por socios de la Cámara de Comercio a Luis Guillermo Benítez Torres, candidato de Morena-PAS a la presidencia municipal de Mazatlán.

El presidente de Canaco, Roberto González Lem, habló sobre trabajar en equipo a fin de apuntalar proyectos emprendedores que puedan detonar el crecimiento económico de Mazatlán y el Sur de Sinaloa.

Fotos: cortesía | Luis Guillermo Benítez Torres

Durante un encuentro, Benítez Torres destacó el papel que en la vida económica, política y social realiza este organismo que reúne al comercio organizado, y dijo que es fundamental el trabajo en conjunto empresarios, ciudadanía y gobierno, para llevar a cabo cada uno de los planes presentados.

Mencionó que muchas de las sugerencias de trabajo ya las tiene incluidas en la agenda de trabajo, y otras que no, pero se va a ver la posibilidad de también llevarlas a cabo.

“Es fundamental. Sin los empresarios y los ciudadanos, junto con el gobierno, no se hace nada. Es la única manera. Por eso les digo que hay organizaciones que no cooperan. Critican, pero no dan la mano. Recibí propuestas de parte de la cámara, de todos sus sectores, aterrizables todas. Tienen una visión muy clara de lo que esperan de Mazatlán y de lo que esperan del gobierno. Por eso con mucho gusto vine. Acepté la invitación. Todas son viables, todo es cuestión de voluntad política y deseo”, dijo.

Puedes leer: Rocha Moya presenta por todo el estado sus propuestas de gobierno

El candidato a la alcaldía de Mazatlán señaló que entre los ejes rectores del plan de trabajo 21-24, coinciden con las iniciativas de la Canaco Servytur, en lo que se refiere a la creación de una agenda conjunta en Iniciativa privada y gobierno, la Oficina de Congresos y Convenciones, el rescate del impuesto por hospedaje, eficientar la seguridad, una nueva base de bomberos, entre otros más.





















Lee más aquí:

Local Impulsará Químico la creación de la Oficina de Congresos y Convenciones en Mazatlán Local Zona rural de Mazatlán tendrá un nuevo impulso: Químico

Local Rocha ganó el debate y consolidará la 4T en Sinaloa: Químico Benítez