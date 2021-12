Acuerda Ayuntamiento pagos a ejidatarios por basurón

Mazatlán, Sin.- El problema del basurón ya quedó resuelto y el viernes se les pagará a los ejidatarios, informó el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin.

Indicó que se estableció una ruta para sacarles el pago en el transcurso de la semana, de aquí al viernes, y que no se les había pagado, porque la Auditoría Superior del Estado no les permite seguir haciendo lo mismo, ya que el ejido no expide factura o documento comprobatorio fiscal para poder hacer el pago.

“Se venía haciendo por usos y costumbres en el pasado y llegó un momento en que pusieron un alto, la Auditoría dijo ya no, ya no te permito que le vuelvas a pagar de esa forma, no hay problema con lo que ya hiciste, pero en lo sucesivo, ya no pasa… a ellos se les propuso un mecanismo, seguramente que a través de un tercero, que tiene que ver con el ejido ahí mismo, se pueda facturar, se haga un contrato de ellos con el tercero y el tercero con el Ayuntamiento, etcétera”.

González Zataráin indicó que de esta manera podrán regularizar sus pagos, estén al corriente y no tengan más contratiempos, lo que permitiría al Ayuntamiento no tener ninguna observación en ese sentido.

El secretario del Ayuntamiento consideró que fue una cosa sencilla, pero que hacía falta diálogo y que se resolvió rápidamente en beneficio de la ciudad.













