Acuden al médico para descartar síntomas de coronavirus

Mazatlán, Sin.- La ansiedad de portar síntomas relacionados con el coronavirus hace que los mazatlecos recurran a atención médica, reconoció el director de los servicios médicos municipales, Alfonso Sandoval Sánchez.

Afortunadamente, indicó, no se ha detectado el padecimiento entre los afiliados que acuden al hospital municipal "Margarita Maza de Juárez" al presentar el más mínimo cuadro gripal.

Algunas gentes que padecen cierto grado de ansiedad que saben de eso, van corriendo, pero no, ya se les explica que no hay problema y más si no hay contagios o contactos con quien contagiarse.

Reconoció, en cualquier momento determinado podría presentarse personas afectadas por la enfermedad, por lo que es necesario que se prevengan al reforzar las medidas de higiene, principalmente lavarse las manos de manera constante.

Actualmente, mencionó, entre un 65 y 70 por ciento de las atenciones que brinda el personal médico del hospital municipal están relacionadas con enfermedades de las vías respiratorias altas, que gran parte de los usuarios creen que pudieran estar relacionadas con los síntomas del coronavirus.





