Aclara directora de la Justo Sierra que no hay caso de hepatitis infantil

Mazatlán, Sin.- Luz Oralia Ramos, directora de la Escuela Primaria Justo Sierra, descartó que en esta institución educativa hubiese algún alumno contagiado de hepatitis aguda y aclaró que fue una confusión de Juan José Rendón Gómez.

El jefe de Servicios Regionales zona sur, declaró ayer lunes que en Mazatlán se había confirmado el primer caso de hepatitis aguda infantil en la escuela mencionada, lo que causó alarma entre los mazatlecos y en los padres de familia.

"Fue un alboroto el día de ayer, un día muy pesado, pero gracias a Dios se aclararon las cosas y el jefe de Servicios Regionales vino a la escuela a aclarar el punto", dijo.

Mencionó que hubo un caso pero de Covid-19 hace ya 10 días, el cual se reportó a la jurisdicción sanitaria y ellos le dieron la indicación de que el grupo donde se dio el caso, se fuera por 10 días a clases virtuales, ya que había también otros tres casos sopechosos.

Añadió que el día lunes, en cuanto salió la noticia en los medios de comunicación, los padres de familia acudieron al plantel, alarmados y asustados, por lo que el jefe de Servicios Regionales tuvo que acudir para aclarar la situación y pedir una disculpa por la confusión.

PROTOCOLOS

La directora del plantel mencionó que además de seguir con los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de coronavirus, como la aplicación de gel y toma de temperatura en la entrada, los recreos y salidas de forma escalonada, Coepriss emitió recomendaciones para prevenir los contagios de hepatitis.

Entre las recomendaciones resaltó: tener en óptimas condiciones las cisternas y tinacos, aunque precisó que los niños no toman agua de llaves o bebederos, sino que cada uno lleva su botella con agua. Y en la "tiendita" escolar les hicieron entrega de desinfectar de frutas y verduras.

ANTECEDENTES

El día lunes por la mañana el jefe de Servicios Regionales en Mazatlán, Juan José Rendón Gómez, declaró que en Mazatlán se había confirmado el primer caso de hepatitis aguda en la Escuela Primaria Justo Sierra.

Posteriormente acudió al plantel para aclarar la situación y reconocer que se había confundido.

PIDE DISCULPAS

A través de redes sociales, Rendón Gómez aclaró que el registro de enfermedad en la primaria mencionada no era de hepatitis, sino de covid-19.

Luz Oralia Ramos, mencionó que Rendón Gómez acudió a la primaria para platicar con los padres y pedir disculpas por la confusión. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Para aclarar a todos los medios que en la mañana la verdad es que me confundí, ya que mi hijo me estaba preguntando sobre la hepatitis aguda que se había presentado en las escuelas, en eso me quedé. Realmente en Mazatlán no hay un caso de hepatitis aguda y hepatitis A, B o C. Aclaro, el único caso que se ha presentado en la Justo Sierra es de Covid-19, donde hay una prueba que se le hizo ese niño y salió positivo, entonces la escuela suspendió el grupo, lo tienen a distancia", se lee en la publicación.

"Entonces, mil disculpas a todos los medios, a declaración de que tenemos hepatitis aguda en Mazatlán pues la verdad no es cierta, fue una confusión de mi parte", añadió.