Acepta Grupo ArHe cambiar terreno en convenio con Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- El Grupo ArHe aceptó el cambio de terreno que les ofreció el gobierno municipal por el caso Nafta, en abono a una deuda de 141 millones de pesos; del ubicado en un área verde al interior del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, por otro ubicado rumbo a Cerritos.

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, informó que ya se redactó un addendum que se está afinando en el valor del nuevo terreno que se puso a consideración, el ubicado en El Habal-Cerritos.

Agregó que el terreno ubicado al interior del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto ya quedó fuera y ya se les dio la certeza a los colonos de ese asentamiento de que no se les va a molestar en cuestión de este terreno.

"En esa zona no queda ningún predio que se vaya a disponer, ni el de Cemaz ni ese, solamente el del Habal-Cerritos", indicó el funcionario municipal.

"Les puedo decir con toda seguridad que no se les va a mover, que no se les va a molestar, continúa eso igual, son indicaciones del alcalde que así sea, no hay necesidad de que se manifiesten, porque fue una iniciativa nuestra, ni siquiera vinieron a presionar, al momento de revisarlo dijimos: vamos cambiando esto y el alcalde le dio el visto bueno y dijo adelante, cámbialo y dijo que si hay otro lugar con mucho gusto”.

González Zatarain informó que solo falta determinar su valor y para ello están haciendo los avalúos y en función de eso, se buscará una media porque no se puede ir ni muy abajo ni muy arriba en su valor comercial.

