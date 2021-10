Aceleran procesos de inversión en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ya se vislumbra algo positivo para los inversionistas que vengan a invertir en el Centro Histórico de Mazatlán, al haber el compromiso de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de acelerar los tiempos de entrega de cartas favorables.

El director de Planeación Municipal, Jorge Estavillo Kelly, destacó los resultados positivos que se tuvieron luego de la reunión con el Delegado del INAH, Dr. Servando Rojo Quintero, con quien se trabajará de manera conjunta.

Informó que se hará una estrategia para que aquellos edificios que están en el Centro en malas condiciones o que pueden representar un riesgo, se haga un estudio o un dictamen para que año tras año los estén rescatando y se tenga la seguridad de que no va a pasar una desgracia para quien mora o acude a hacer compras.

Además, manifestó el funcionario municipal, se acordó mejorar la respuesta por parte del INAH, que a veces es muy tardada y los proyectos que vienen aquí a solicitar construcción, remodelación o una ampliación, se detienen porque no tienen la carta favorable y eso genera complicaciones para el Municipio para poder dar una respuesta al inversionista.

Reconoció que le han llegado respuestas de cartas que tienen hasta un año.

“Imagínese el desespero de quien quiere invertir en esa finca y aparte son fincas que están abandonadas, que no representan al Municipio ningún tipo de beneficios, solo mala imagen urbana, no pagan predial, no generan nada, en cambio, el que viene a rescatarse, ya viene a rescatar al Centro Histórico, que todos queremos que se rescate, que esté conservado, todos queremos tener ese Centro Histórico tan bonito que tiene Mazatlán, no queremos que esté abandonado, como ha estado por mucho tiempo”, expresó Estavillo Kelly.

Hasta un año se tardan en el INAH las respuestas a cartas de intención para invertir en fincas del Centro Histórico de Mazatlán.









