Accidentes viales provocan 28 decesos

Mazatlán, Sin. - En el 2020, los accidentes de tránsito en la ciudad de Mazatlán provocaron 28 decesos, de los cuales 8 fueron motociclistas, 5 peatones y 6 ciclistas, donde las principales causas fueron el uso de celular al conducir, exceso de velocidad, no guardar distancia, invasión de carril y manejar en estado de ebriedad, informó el jefe de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte, Roberto Jaime Rodríguez.

Dijo que estas cinco causas son las que más predominan, pero también se dan accidentes viales por conducir en sentido contrario, no respetar un semáforo, no hacer alto en la esquina, no cederle el paso al peatón, entre otras.

Incluso, añadió que a nivel mundial el uso del celular es la principal causa de accidentes viales y el segundo es el exceso de velocidad.

Señaló que, si bien, en el 2019 hubo 52 víctimas mortales, 20 de ellos motociclistas, por accidentes de tránsito, mucho más que las del año pasado, esta disminución se debió al confinamiento social, a que la gente usó menos las vías públicas y a la Ley Seca que se prolongó durante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

“El año pasado hubo situaciones como que la gente se resguardó, la gente se limitó a usar la vía pública y hubo ley seca ciertos meses, no fue porque la gente se haya portado mejor, pero fueron 28 personas muertas por accidentes, hay 8 motociclistas muertos, 5 peatones, 6 ciclistas, estas son reglas que no se cumplen que no se respetan y se generan este tipo de situaciones lamentables”, expresó.

Jaime Rodríguez comentó que antes los accidentes aparatosos se registraban durante la noche o la madrugada, principalmente por conducir en estado de embriaguez o a exceso de velocidad; actualmente, se ven a cualquier hora del día.

Esto se debe, agregó, que antes las unidades motrices eran más sólidas y pesadas que las de modelo reciente que son vehículos fabricados de manera compactos y ligeros, con mucha potencia y desarrollo de velocidad.

“Vemos vehículos volteados a todas horas del día, desbaratados en un accidente, antes los más aparatosos eran por la noche, en la madrugada, debido al alcohol y la velocidad, y ahorita en el día podemos ver accidentes de vehículos que se desbaratan, con impactos brutales en la cuestión de accidentes”, apuntó.

Hizo un llamado a la población para mantener los cinco sentidos dentro de la conducción, que se coloquen el cinturón de seguridad, que el motociclista use casco protector, respetar los espacios de las ciclovías y adaptarse a los cambios en la vialidad.













