Accidentes automovilísticos, entre los reportes más frecuentes atendidos por Bomberos

Mazatlán, Sin.- El comandante del cuerpo de Bomberos Mazatlán, Fernando Leyva Solis, dijo que en la mayoría de los percances se ven involucrados los motociclistas, quienes siempre terminan llevándose la peor parte.

"En este tipo de accidentes antes era casi siempre el motociclista (el que provocaba el incidente) pero también hay mucha imprudencia del automovilista, de que llegan a los semáforos y "asoman" la trompa, llegó el motociclista y se estrelló, dio vuelta a la derecha y no se percató que venía un motociclista y ya lo derribó", dijo.

Agregó que es importante que si un conductor va a dar vuelta a la izquierda o a la derecha debe colocarse completamente en su carril y no dar espacio donde quepa ni siquiera una bicicleta para evitar este tipo de accidentes, aunque también mencionó que a los motociclistas les gusta hacer maniobras a mucha velocidad.

"Hemos tenido un pico de hasta 36 accidentes en 24 horas, donde se han visto motocicletas y bicicletas, y hasta un mínimo de uno o dos diarios", agregó.

Incrementar multas

Leyva Solis apuntó que ya se ha comentado en mesas de trabajo con autoridades del estado, que se necesita legislar nuevas leyes de tránsito donde se le dé más facultades a los elementos de esta independencia para que hagan multas ejemplares.

"Para ver si con eso vamos preparándonos como en Estados Unido, que les da miedo pasarse un semáforo en rojo porque van a la Corte, les retiran la licencia, estamos hablando que prácticamente los inhabilitan para conducir un vehículo", explicó.

Puntualizó que la idea no es que se vuelva una "cacería de brujas" o un tema recaudatorio o que se preste para actos de corrupción, sino para que se puedan aplicar leyes más severas.

"Muchos van a decir que nos afecta la economía, que nos van a pasar a perjudicar, tal vez es cierto, pero yo he visto familias que gastan miles y miles de pesos, tal vez cientos de miles, para tratar de salvar a su hijo con un trauma de cráneo severo porque no pudo comprarle un casco de tres mil pesos certificados, porque tal vez su hijo, nieto, sobrino, no pudo respetar un semáforo o no pudo bajarle un poquito a la velocidad a su motocicleta y terminó con una pierna amputada, con un brazo totalmente fracturado. He visto que la familia, por más humilde que sea, saca el dinero para sacar adelante a su familia, qué mejor manera de empezar a trabajar por ese lado", añadió.

Puntos conflictivos

Crucero vial frente a Plaza Acaya; Libramiento III y Francisco González Bocanegra; Libramiento Colosio y Juan Pablo II, más conflictivos en cuanto a incidencia de hechos de tránsito.