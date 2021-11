Abusos policiacos quedan en la impunidad

Mazatlán, Sin.- En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se vive y respira una impunidad que asombra al más incrédulo. En el tiempo en que ha estado al mando de la corporación el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola, se han presentado varios abusos policiacos que han quedado en la impunidad, por no decir solapados por la misma autoridad policiaca.

Luego de que no ha habido ninguna actuación por parte de la autoridad para imponer justicia contra elementos policiacos que han abusado en el uso de la fuerza y hasta exhibidos de presunto robo, nada ha sucedido. Mal se ve el mismo alcalde Luis Guillermo Benítez Torres diciendo a los cuatro vientos que van a ser despedidos y hasta enviados a la cárcel, cuando nada sucede. Queda mal el Químico.

De acuerdo a la información oficial dada a conocer por el mismo Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ningún elemento policiaco ha sido suspendido mientras se realiza la investigación; 3 elementos han sido reubicados a otras áreas o sectores mientras se les investiga, y hasta la fecha ningún policía municipal ha sido suspendido por abuso de autoridad/uso excesivo de la fuerza, ni mucho menos dado de baja algún agente.

UNA TRAS OTRA CON LOS POLICIAS MUNICIPALES

El pasado 8 de junio, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la creación de una nueva Unidad de Asuntos Internos. El fin de semana, había estado circulando un video donde se ve a unos policías municipales a bordo de la patrulla 3855, tundir a golpes con uso de fuerza a un motociclista. En el video se ve como lo golpean a puñetazos.

Anunció que los elementos policiacos ya se encuentran suspendidos de sus actividades laborales e investigados por control interno de la corporación: “Me comprometo a que esto va a cambiar, no tenemos temor a represalias, nos asiste la razón, es un acto de justicia y quien abuse de los derechos humanos de una persona debe ser sancionado con toda la fuerza del Ayuntamiento”, manifestó.

De la agresión policiaca y su desenlace, ya no se supo…

ASUME JUAN RAMON ALFARO GAXIOLA LA SSPM

El pasado 30 de noviembre, el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola fue ratificado por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres como Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán. El jefe policiaco se había desempeñado desde julio pasado como encargado del despacho de esa corporación luego de la salida del capitán Federico Rivas, que regresó a la Secretaría de Marina.

Pero de nueva cuenta, fueron exhibidos los tripulantes de la patrulla 314 de haber desvalijado un automóvil de plataforma que había sido despojado minutos antes a su propietario por el fraccionamiento Playa Sur. El joven agredido acudió a la Cruz Roja a atenderse de unas heridas con arma blanca.

Luego de haber puesto la denuncia, los policías encontraron el vehículo abandonado, pero también lo hicieron familiares del conductor despojado que pudieron ver como los agentes sustraían algunos objetos del vehículo, como los tapetes y otras cosas del interior. Al verse descubiertos, echaron todo a la patrulla y emprendieron la huida. Pero no contaban que los familiares los iban filmando en video.

A la mañana siguiente, el alcalde Benítez Torres, indignado anunció que se actuará contra estos elementos policiacos y hasta aseguró que iban a ser dados de baja. Es más, en un video grabado, anunció que se iba a investigar y actuar hasta sus últimas consecuencias… pero no fueron dados de baja, su jefe policiaco los reubicó en otros sectores, mientras se enfriaban las cosas: “Se dio la instrucción de tomar cartas en el asunto sobre estos tres elementos que actuaron mal. Inmediatamente se les removió; ahorita ellos están asignados en otro lugar”.

Semanas después, informaría que uno de los participantes se jubiló y el otro fue cambiado de sector… Es decir, nada pasó. Pero los abusos continuaron.

El pasado 19 de mayo, en la calle María del Socorro, del fraccionamiento Bugambilías, cerca de las 8:30 de la noche, los policías a bordo de una patrulla, se le atraviesan a un joven que viajaba en una motocicleta. Al bajarse, lo empiezan a agredir y uno de ellos le arroja la moto al suelo. Como el joven agredido empieza a gritar pidiendo ayuda, un policía lo cachetea, y al acercarse unos vecinos, otro elemento policiaco los amenaza y hasta le arroja el asiento de la moto desprendido al joven.

El joven fue a poner la denuncia ante Asuntos Internos. No prosperó, informaron días después.

Y el último hecho lamentable fue el pasado 13 de octubre, luego del paso del huracán “Pamela”, donde los fotorreporteros de un portal de noticas en línea, Erick Daniel y Brian Omar, fueron detenidos arbitrariamente, fueron golpeados por los mismos policías cuando eran conducidos a bordo de una patrulla, luego de que estaban cubriendo también la detención con uso de fuerza contra unos surfistas.

El caso se teme que quede igual impune, luego de que los policías siguen trabajando, sobre todo el jefe operativo que golpeó a uno de los reporteros gráficos.

UNA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE MENTIRITAS

De acuerdo a una solicitud de acceso a la información, donde se está solicito la cantidad de denuncias recibidas por presunto abuso de autoridad y/o uso excesivo de fuerza pública contra elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán en el periodo julio del 2020 –septiembre de 2021, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, responde escuetamente la información solicitada.

En el oficio No. U.A.I. S.S.P. 1106/2021, con fecha el pasado 3 de noviembre, el licenciado Olivas Ramírez informó que en el periodo antes referido, se han canalizado 37 quejas o denuncias a Asuntos Internos, tanto por uso excesivo de fuerza o abuso de autoridad en ese periodo.

Informó que en estas denuncias se involucra a 68 elementos policiacos: 60 hombres y 8 mujeres, donde 2 elementos policiacos están implicados en acciones recurrentes en 2 quejas o denuncias, siendo sus grados: policía segundo operativo y policía operativo.

Sin embargo, la Unidad de Asuntos Internos aclara que no es facultad de esta Unidad la referida suspensión de los elementos que han sido denunciados por abuso policiaco, por lo que no cuenta con información disponible. También señala lo mismo ante la solicitud de elementos que han sido reubicados a otros sectores mientras se les investiga.

Sin embargo, especifica en la petición de información en torno a la cantidad de elementos suspendidos por encontrarse responsables de abuso de autoridad y/o uso excesivo de fuerza pública, lo siguiente: “…se informa que a la Comisión de Honor y Justicia se ha turnado 01 demanda para efectos de que se iniciara el procedimiento correspondiente contra elementos presuntamente responsables por el uso excesivo de la fuerza en su servicio”.

No se especifica sobre cuál denuncia se trata, si es la agresión y uso de fuerza excesiva contra los dos reporteros gráficos.

NO HAN SUSPENDIDO ELEMENTOS MIENTRAS SE LES INVESTIGA Y SI HAN SIDO SOLO REUBICADOS

Ante la poca información emitida por la Unidad de Asuntos Internos, fue el mismo Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Licenciado Edgar Ramírez Gudiño quien aclara y amplifica la información solicitada a la corporación policiaca por medio de Acceso a la Información.

“…y en atención al punto cinco en el cual no da respuesta, me permito informar a usted que no fue suspendido ningún elemento mientras se realiza la investigación”.

Además, indicó que en cuanto al punto sexto, “me permito informar que la cantidad de elementos reubicados a otras áreas o sectores mientras se realizaba la investigación, fueron tres”.

Mientras que en el punto octavo, “me permito informar que hasta esta fecha (04 de noviembre, fecha de su oficio), no ha sido suspendido ningún elemento por abuso de autoridad/uso excesivo de fuerza”.

Y por último: “En cuanto al punto noveno, me permito informar que hasta esta fecha no ha sido dado de baja ningún elemento”, expone el licenciado Ramírez Gudiño.









