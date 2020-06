Abren y cierran negocios en la plazuela Machado

Mazatlán, Sin.- Con la restricción del paso por la Plazuela Machado, cerraron algunos restaurantes que ya habían reiniciado operaciones. En esa zona se estima que por lo menos 10 negocios no volverán a abrir.

De acuerdo con el proyecto Centro Histórico, antes de la contingencia sanitaria del Covid-19, eran 73 restaurantes y bares en la zona los que brindaban una alternativa para los turistas y locales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Mazatlán, Rodrigo Becerra, confirmó que a pesar de que Mazatlán todavía se encuentra en la etapa 3 de la pandemia, en esta semana algunos establecimientos que estaban cerrados están queriéndose reintegrar a esta apertura en la nueva normalidad.

Admitió que con la contingencia sanitaria del Covid-19, el Centro Histórico se ha visto muy afectado, pues una gran cantidad de negocios siguen cerrados, y afectaron más con el cierre de la Plazuela Machado, pues algunos ya se habían animado a abrir el servicio en mesas y volvieron a cerrar.









Se ha dado el caso que un restaurantero en la Machado que abrió sus puertas, trajo de vuelta al personal, y al ver que no tenía gente volvió a cerrar y esperar a que los comensales regresen a los restaurantes Rodrigo Becerra,









Becerra Rodríguez expresó que la limitación de la plazuela fue un recurso que utilizó el Ayuntamiento, para que no hubiera congregación y que es positivo, pero si en un momento dado se abre y hay alguna supervisión, no tendría por qué no dársele la oportunidad a abrirse nuevamente.









Sobre todo porque ya se ve más gente en la vía pública con tapaboca, guardando la sana distancia y sin aglomeraciones, entonces sí le vendría muy bien que estas limitaciones que tiene el atractivo, que es la plazuela misma, en algún momento se quite el listón que la limita Rodrigo Becerra,













ALISTAN CENSO

El dirigente de los restauranteros adelantó que en las próximas semanas se tendrá la actualización de negocios abiertos, cierres definitivos y despido de personal que ha tenido el sector en esta pandemia.

































